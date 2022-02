Kodály és Bartók műveit szólaltatja meg a MÁV Szimfonikus Zenekar Pinchas Zukerman hegedű- és brácsaművész közreműködésével pénteken a budapesti Zeneakadémián.

A hangversenyen Kodály Felszállott a páva című műve és a Háry János szvit, valamint Bartók Brácsaversenye és a Galántai táncok hangzik el Takács-Nagy Gábor vezényletével - közölte a zenekar az MTI-vel.

Kodály Zoltán Felszállott a páva című műve az Amszterdami Concertgebouw Zenekar fennállásának 50. évfordulója alkalmából készült, bemutatója a jubileumi hangversenyen, 1939. november 23-án volt Willem Mengelberg vezényletével. A Háry-szvit 1927-es bemutatója óta állandóan szerepel a világ legjobb zenekarainak és legnagyobb karmestereinek műsorán, ez a mű hozta meg Kodálynak az igazi nemzetközi elismerést.

Bartók Bélát a Brácsaverseny komponálására William Primrose világhírű brácsaművész kérte fel. Bartók 1945 nyarán, amennyire betegsége engedte, dolgozott a mű megírásán, de csak a vázlatokig jutott el. Bartók közeli munkatársa és barátja, Serly Tibor (aki az utolsó, teljes Bartók mű, a III. zongoraverseny utolsó 17 ütemét is hangszerelte), a vázlatok alapján, gondos kutatómunka után, Bartók stílusának és kompozíciós módszerének tiszteletben tartásával fejezte be a művet. A darabot Primrose mutatta be 1949-ben és azóta kedvelt hangversenydarab, a brácsaművészek igen nagy becsben tartják.

Az est szólistája, Pinchas Zukerman öt évtizedes karrierjével napjaink egyik legkeresettebb és legsokoldalúbb zenésze, hegedű- és brácsa szólista, karmester és kamarazenész. Virtuóz játékának líraiságáért, a hangzás egyedülálló szépségéért és kifogástalan zeneiségéért, amely több mint 100 albumon hallható, két Grammy-díjat és 21 jelölést kapott.

Takács-Nagy Gábor hegedűművész, karmester a nevét viselő vonósnégyes révén vált világhírűvé, 2018-tól a MÁV Szimfonikus Zenekar állandó vendégkarmestere, 2021. decemberében Prima Primissima díjjal tüntették ki Magyarországon.