Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a színházi találkozó hétfői budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a kultúra alkalmas arra, hogy az élet újraindításának motorja legyen egy pandémiás időszak lefelé ívelő hullámánál.

Kitért arra, hogy jövőre a MITEM-et a színházi olimpia részeként rendezik meg.

Hiszen alkalmasak vagyunk arra, hogy ne csak Európát, ne csak a környező országokat, de az egész világot vendégül lássuk Magyarországon

- hangsúlyozta.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a MITEM idei programjáról elmondta: régi barátok, nagymesterek, köztük Valere Novarina, Teodórosz Terzopulosz, Rimas Tuminas, Alvis Hermanis és új alkotók is megjelennek az idei programban, amelyben az idén először vietnámi és bosnyák előadás is szerepel. Kiemelte, hogy

az újító kísérletező színházi nyelvet képviselő Alessandro Serra olasz rendező is részt vesz a fesztiválon Macbettu című előadásával.

Mindig abban gondolkodtunk, hogy ki kell nyitni a színházat, nemzetközi szinten kell megmérettetnünk - mondta.

Hozzátette: a színházi olimpia megrendezésének lehetősége jutalom az elmúlt évtized munkájáért.

Az idei MITEM a színházi olimpia főpróbájának tekinthető, így arra készülve további nyitást, műfaji bővítést terveznek, a cirkuszművészet mellett ezúttal a bábművészet és a táncművészet is kiemelt helyet kapott a programban.

Kitért arra, hogy Vietnamból érkezik egy cirkuszi produkció, az A O Show, amely a Fővárosi Nagycirkusz szervezésben látható május 5. és 8. között hat alkalommal. A cseh Drak bábszínház a nonverbális, bűvészmutatványok sorozatából felépített Georges Mélies utolsó trükkje című alkotással érkezik a fesztiválra. Emellett a táncművészet is megjelenik a programban: a Bozsik Yvette rendezte, Matei Visniec drámája nyomán készült Bohóc kerestetik című darabot láthatja a közönség.

Az idei találkozón Valere Novarina Az árnyak játéka című darabját is láthatja a közönség. A moszkvai Vahtangov és a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház is visszatér a MITEM-re. A Vahtangov Állami Színház a Rimas Tuminas rendezte Háború és béke című produkciót mutatja be, a szentpétervári társulat pedig a Valerij Fokin rendezte Ma. 2016-... című előadást játssza a találkozón.

A Rigai Új Színház és Alvis Hermanis rendező az Oblomov című regény adaptációjával vesz részt a fesztiválon, továbbá visszatér az athéni Attisz Színház is az Ámor című előadással, amelyet Teodórosz Terzopulosz rendezett.

Oskaras Korsunovas litván rendező vilniusi színháza először látható a fesztiválon: Viripajev Delhi tánc című művét adják elő, míg a zakopanei Witkacy Színház Stanislaw Witkiewicz Egy kétfejű borjú metafizikája című darabját játssza. Visszatér Kijevből az Ivan Franko Nemzeti Dráma Színház társulata, ezúttal Dalolj, Lola, dalolj! címmel mutat be produkciót, amely Heinrich Mann Ronda tanár úr című regénye és A kék angyal című film alapján született.

Látható lesz Agata Duda-Gratz rendezése a litván Klaipéda Drámai Színház előadásában, és az Emlékszel még Doli Belre? című, Kokan Mladenovic rendezte produkció, a szarajevói Kamerni Teatar 55 előadása.

A Tompa Gábor Hamlet-rendezésével nyíló programsorozatot egy táncelőadás, a Kaleidoszkóp - Hommage á Bartók Béla című est zárja.

Borítókép: a Nemzeti Színház által közreadott képen Kozma András, dramaturg, Borsos Beáta, a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ ügyvezető igazgatója (takarásban), Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, Kulcsár Edit, a MITEM főszervezője, Bozsik Yvette, rendező-koreográfus és Mészáros Martin (a képen nem látható) színművész (b-j) a MITEM sajtótájékoztatóján a Nemzeti Színházban 2022. február 7-én (MTI/Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt)