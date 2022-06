Mi, magyarok is képesek vagyunk a legmagasabb tudományos eredményeket hozni, ha megvan a lehetőség és a szándék

Ma Magyarországon teljes örökítőanyagot ilyen mennyiségben egykor élt maradványokból a Magyarságkutató Intézet és a Szegedi Tudományegyetem képes sikeresen vizsgálni – jelentette ki Neparáczki Endre igazgató. Ehhez azonban nemcsak bioinformatikai háttér és elfogadott nemzetközi tudományos publikáció szükséges, hanem megfelelő akarat és szaktudás.

A Magyarságkutató Intézet kutatásai abban is egyedülállók, hogy nem külföldi laborokat kérnek fel, nem külföldre küldik a mintákat és nem külföldön futtatják le az eredményeket. Az intézet kutatásai magyar szakemberek által, Magyarországon zajlanak.

Az intézet igazgatója elárulta, hogy a tudományos módszertanuk is más: nem kiszolgálói vagyunk a nyugat-európai laboroknak, hanem egyenrangú tudományos partnerei. A Magyarságkutató Intézet kutatói évek óta bizonyítják a világ elit tudományos lapjaiban: hiába sokkal nehezebb út ez, de bennünk, a Magyarságkutató Intézetben megvan az akarat, hogy itthon kutassunk. Sőt mivel adottak a lehetőségek, a szoftverek, az analízis és a hardver is rendelkezésre állnak, így lehetőségünk van fiatal, világszínvonalon teljesítő kutatókat is kinevelni.

A magyarság a sztyepperégióban vált nemzetté, és azt sosem hagyta el

– hívta fel a figyelmet a legfontosabb tényre Makoldi Miklós igazgató – ellentétben például manysikkal, akik délről északra sodródtak. A magyarság kialakulása közben része volt a szkíta, a szarmata, a hun birodalomnak, de valószínűleg már akkor is a sztyeppén élhettek elődeink, amikor a ló háziasítása megtörtént, Kr. e. 4000 körül. Ma már a legkorszerűbb természettudományos módszerekkel is elismerten igazolható, hogy több ezer éves múlttal rendelkezünk, és a magyarok mindig ott voltak, ahol az őssztyeppei lovasíjász harcmodor és hagyományok kialakultak, Kr. e. 1000 körül.

A magyarok a sztyepperégió nyugati végpontját 1100 éve uralják, de hun őseink – akik a magyar etnogenezis jó részét adják – bizonyíthatóan a sztyeppe legkeletibb részéről, a mai Mongólia területéről származnak.

Az MKI igazgatója elmondta:

Olyan kiváló lett a kapcsolat a mongol tudományos kollégákkal, hogy az idén felfedezett hun sírokat már nekünk mutatták meg elsőnek, hozzátéve: szívesen tárják fel velünk közösen.

Makoldi Miklós rámutatott arra is, hogy a XX–XXI. századi néprajzi anyagban máig felfedezhetők a sztyeppei örökségre mutató motívumok, elemek.

Fentiekről és a Magyarságkutató Intézet eddigi eredményeiről is beszélgettek az M5 TV Ez itt a kérdés műsorában.

Az M5 TV csatorna Ez itt a kérdés című műsorának vendégei voltak: Dr. Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, dr. Vizi László Tamás, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese, Makoldi Miklós, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója és Neparáczki Endre, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának igazgatója. A műsorvezető Gulyás István volt.

