A közmédia kulturális csatornáján egy újabb egyedülálló tévépremier várja a nézőket. Az M5 június 12-én tűzi műsorra a Sába királynője című operafilmet, amely Goldmark Károly világsikert aratott művén alapul – és különleges módon ötvözi az operaelőadást a játékfilmes megoldásokkal. A Magyar Állami Operaház produkciója, amelyben filmrendezőként Dobronay László közreműködött, két hét alatt már a harmadik ősbemutató lesz a közmédia programkínálatában – írja az Origo.

Elkészíthette első operafilmjét Sába királynője címmel a Magyar Állami Operaház a Nemzeti Filmintézet pályázatának egyik nyerteseként.

Goldmark Károly egyik legnépszerűbb művének 2015-ben bemutatott színpadi produkcióját a Mythberg Films Kft. közreműködésével adaptálta vászonra az intézmény.

Az Operaház olyan kiváló magánénekesei keltik életre a szerelmi háromszögtörténet főbb karaktereit, mint Gál Erika (Sába királynője), László Boldizsár (Asszád), Sümegi Eszter (Szulamit), Szemerédy Károly (Salamon király), Palerdi András (Főpap) vagy Töreky Katalin (Asztaroth) - a karmester Kocsár Balázs. A dalszínház saját stábbal és apparátussal készítette el a produkciót. A hangsávot jelentő lemezfelvételt az Eiffel Műhelyház Fricsay Ferenc stúdiójában rögzítették, a műtermi filmfelvételeket pedig a Bánffy Miklós teremben készültek.

A filmadaptáció forgatókönyvét és a forgatási menetrendet – Káel Csaba Erkel Színházban bemutatott színpadi rendezése nyomán – Gábor Sylvie játékmester dolgozta ki. Munkája azért is volt rendkívül összetett és izgalmas, mert ami a színpadon működik, az a kamerán keresztül egészen másként hat. A feszített tempójú, de remek hangulatú felvételek az énekeseket is kimozdították a komfortzónájukból. Félre kellett tenniük a klasszikus színpadi gyakorlatot, mivel a jelenetekben „közelebb kerültek a nézőkhöz”, így egy-egy mimika, gesztus sokkal intenzívebb hatást ért el.

A próbafolyamatokba egy világhírű művész is bepillantást nyert:

A darab legnagyobb és legpompásabb jelenetét próbáltuk, Sába bevonulását, amikor egy kolléga megkérdezte, hogy bejöhet-e valaki megnézni a munkánkat. Mint kiderült, Plácido Domingóról volt szó, aki perceken belül feleségével, Marta asszonnyal jelent meg a teremben. Végignézte a nagyjelenetet, majd odajött hozzám, kérdezgetett és gratulált nekünk. Hatalmas élmény volt!

– mondta Gábor Sylvie.

Goldmark Károly egyik leghíresebb, de ritkán hallható műve Sába királynőjének Salamon királynál tett látogatását mutatja be. Asszád, a jeruzsálemi katonatiszt jegyesét, Szulamitot, és istenét is megtagadja az egzotikus uralkodónő iránt érzett olthatatlan szerelmétől vezetve. A francia nagyopera hagyományait követő romantikus alkotás zenéjében felfedezhető a kortársak, köztük Wagner, Mendelssohn, Verdi, Liszt és Gounod hatása, de Goldmark egyéni stílusjegyei, különösen az orientalista és zsidó zenei motívumok terén is jól érzékelhetők. A zeneszerzőt egyik tanítványának szépsége ihlette a bibliai tárgyú opera megírására, amely meghozta számára a sikert és a hírnevet.

Sába királynője – a világhírű opera filmadaptációjának ősbemutatója június 12-én, 21:10-től az M5 műsorán!

Borítókép: Részlet a Sába királynője című operafilmből. Fotó: MTVA/Dobronay László