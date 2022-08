A budapesti Városliget igazi Varázsligetté változik a Szent István Napnak köszönhetően. Két napon át csodák és izgalmak váltják egymást, kiváló játékokkal várják a családokat. A kulturális programokon túl a gyerekek játékos honvédségi bemutatókkal ismerkedhetnek, így például a lézerlövészetet is kipróbálhatják majd - áll a Szent István Nap honlapján.

A Tintaló Társulás a cirkusz és a bábszínház varázslatos egyvelegével várja az érdeklődőket. A mesékről a Simorág TánCirkusz gondoskodik, akik élőzenével színesítve a műsort minden korosztályhoz szólnak. Várják a leendő hercegeket és hercegnőket is, hogy kitanulhassák a mesterség minden csínját-bínját. Önképző artistákból álló cirkuszi társulaton is ámulhatunk, hála a Tűzmadarak Varázslatos vásári mutatványainak, de találkozhatunk István és Gizella óriásbábjaival is.

A Varázslatos Mesék birodalmában mesekiállítás, cirkuszi játszóház, tekergőtér és különböző előadások várják a kicsiket és a gyereklelkű felnőtteket egyaránt, a Varázs Várban pedig a régi, vásári életet tapasztalhatják meg az arra járók.

A sokszínű programokról egy kis bemutató videó: