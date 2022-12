A Magyar képek dalszövegeit maga Leslie alkotta meg két élvonalbeli szövegíró társával: Horváth Attilával és Kovács Ákossal. Az album azonnal elnyerte a magyar zenerajongók szeretetét és első lett a Mahasz által összegzett top 40 slágerlistán. Így lett a legsikeresebb zenei album az ünnepek előestéjén.

Először angol nyelven készült el a dupla lemez, amely az Egyesült Államokban Utopia For Realists, Európában pedig Living In The Gap & Hungarian Pictures címen híresült el, maradandó sikereket elérve a világ számos pontján. Célja, hogy a Bartók Béla által gyűjtött népdalok rockos, a soul, valamint jazz fusion által is inspirált kompozícióival a szeretetteljes összetartás fényét gyújtsák meg mindenki otthonában – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Leslie Mandoki a háláját és a jókívánságait a Mandoki Soulmates közösségi média oldalán is megosztotta:

„Hálás köszönetem a zeneszerető honfitársaimnak, hogy ezzel az albummal, amit gyönyörű anyanyelvünkön énekelhettünk, részei lehetünk ezekben a vészterhes napokban a ti életeteknek. Mély tisztelettel köszönöm a magyar művésztársaimnak, hogy így közösen magyarul megszólaltattuk a Bartók Béla nyomán írt és az angol–amerikai zenekarommal felvett zenei anyagot. Külön köszönet a meghitt közös éneklésért, Zsédának a megható népdalokért, Ákosnak az Ez már az élet művészileg nagyon értékes magyarra való átültetéséért és a lelkekhez szóló énekért, Horváth Charlie-nak azért, hogy ő mindig csak egyszerűen egyedülállóan nagyszerű, Molnár Ferenc Caramelnek példátlan zenei teljesítményéért, Pápai Jocinak megható, őszintén egyedi interpretációjáért és persze Mező Misinek a lenyűgöző énekhangjáért, ami a kompozíciómnak és szövegemnek teljesen új mélységet adott. Takáts Tamásnak, a mi magyar Chris Thompsonunknak és Szakcsi mesteremnek azt a világ csodáját, ami nekem az ő zeneisége marad örökre. Mindenkinek áldott ünnepeket abban a hitben, hogy jövőre egy szebb, jobb és emberségesebb világra ébredünk.”

A Magyar képek és a Találkozások CD-k továbbra is megvásárolhatók a boltokban, illetve elérhetők az összes digitális platformon.