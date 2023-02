A közép-európai régió legnagyobb divateseménye hazai hírességeket és külföldi szaktekintélyeket egyaránt vonzott. Utóbbiak között említhetjük az olasz, a cseh és az ukrán VOGUE, a szerb ELLE, az amerikai 10Magazine vagy a brit Forbes szerkesztőit. Mindemellett a prezentációk során olyan nemzetközi influenszereket fedezhettünk fel, mint a fővárosunkba szezonról-szezonra visszatérő olasz Gili Biegun vagy a New York-i Suarez testvérek. Az eseményen a legnagyobb forgalmazók buyereit is köszöntötték a szervezők; a hazai márkák által BCEFW-n bemutatott őszi-téli kollekciókat az eseményt követően milánói, párizsi és New Yorki-i showroomokban is megtalálhatják majd a külföldi vásárlók.

Az idén ötéves Magyar Divat & Design Ügynökség egyik stratégiai célja, hogy Budapestet a régió divatfővárosává tegye, egyúttal vonzó desztinációvá a divat és design iránt fogékony utazók számára, akik célzottan keresik a magyar kreatívipar termékeit. Ennek egyik kiemelt eszköze évről évre a BCEFW, amely kiemelten támogatja a magyar és régiós tervezők eladásainak és láthatóságának növelését.