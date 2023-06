Harmadik alkalommal hirdettük meg a Metropol fotópályázatát, és a számok azt mutatják, hogy a verseny egyre ismertebb és elismertebb az amatőr és a profi fotósok között. Idén az induláshoz képest már háromszor annyi pályamű érkezett, összesen 1575 fotó közül választotta ki a zsűri a legjobbakat. Minden korosztály képviseltette magát, a legfiatalabb pályázó 18, a legidősebb 86 éves volt. A verseny nemcsak a fotósokat, de a lap olvasóit is aktivizálta, 144 ezren nézték meg a pályázatról szóló videót a Metropol Videa-csatornáján, és eddig 123 ezerszer töltötték le a pályázattal kapcsolatos híreket – ez nagyjából kétszer akkora szám, mint tavaly. A Metropol örül a hatalmas érdeklődésnek és hálás a szavazatokért is, amelyek alapján idén is kiosztották a közönségdíjat!

Fő téma: „Az én Budapestem”

Az idei versengés fő témája az „Én Budapestem” volt, ezen belül három kategóriában lehetett nevezni.

A „Kedvenc helyem” kategóriában indulóknak azt a budapesti helyszínt kellett bemutatniuk, amely a legtöbbet jelenti számukra. Ez a téma volt a legnépszerűbb, több mint 900 alkotást érkezett be.

A „Kedvenc eseményem” témakörben olyan fotókat vártak, amelyek azt a kedvenc közösségi élményt mutatták be, amelyet a pályázók szerint mindannyiunknak ismerni és szeretni kéne.

A harmadik téma a „Füstmentes Budapest” elnevezést kapta, ide tájképeket vagy panorámafotókat vártak a jelentkezőktől. Emellett van egy közönségdíjas kép, és a CEWE különdíját is megkapta egy pályázó. A kategóriagyőztesek 200 ezer, a 2. helyezettek 150 ezer, a 3. helyezettek 100 ezer forintot kaptak, 40 ezer, 30 ezer, illetve 20 ezer forint értékű CEWE-utalvány mellett. Ők lettek a kategóriagyőztesek: A Füstmentes Budapest kategória győztese: Mészáros Ferenc

A Kedvenc helyem témakör győztese: Terebesi Dénes

A Kedvenc eseményem témakör győztese: Hell Ferenc

Közönségdíjas: Pádár István Richárd

CEWE különdíjas: Bajomi Bálint

A díjazott alkotások galériáját itt tudja megtekinteni: