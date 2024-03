Az előadás első részében az alapító életművének, zenei világának legérdekesebb elemeit dolgozta fel Gera Gábor zeneszerző, és ezekhez a megoldásokhoz társulnak a Rábai-koreográfiák. Megjelennek a néptáncban meghatározó gyűjtések is, amelyek az alapító idejében még gyerekcipőben jártak, hiszen csak másfél évtizeddel később, Martin György kezdte el a szisztematikus terepmunkákat. A bemutató megálmodói ezeket a gyűjtéseket a második tételbe emelték be, reflektálva egyúttal az együttes Akkor és most című sorozatára is.

A színpadon felvillannak a külföldi sikerek is különleges formában. A közönség képzeletben eljuthat Londonba, Párizsba, Olaszországba, Japánba és Brazíliába is. Az időutazásokhoz életképek társulnak, ezeket sanzonokkal színesítik, de Verdi Traviatájából is elhangzik egy részlet. Az eseményeket egy kritikus, egy könyvtáros és egy táncos narrálja, a darab prózai szereplőinek köszönhetően pedig Rábai Miklós is megjelenik majd.

A bemutatóról bővebb információ a Hagyományok Háza honlapján olvasható, ízelítő pedig itt látható belőle: