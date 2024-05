Ahogy az édesanyánktól vagy a környezetünktől a nyelvünket megtanuljuk, nagyjából ugyanabban az időben kellene az anyanyelvi kultúránk egészét átvenni. Ennek a legjobb módszere a másolás, a mintakövetés. Mi tulajdonképpen ezt modellezzük Óbudán. Hogy ezt a módszertant be lehet-e vinni intézménybe? Igen, be lehet és el lehet sajátítani később is, mint mondjuk csecsemőkorban. Ez egy olyan feladat, aminek az átadását az ember teljesen természetesen vállalja, ha népzenével foglalkozik