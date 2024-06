Légi felvételek a Balatonról

Gyönyörű légi felvételek várnak ránk, melyeket a Wizz Air egyik pilótája készített. Ezek a képek bejárták az internetet, és most te is megcsodálhatjuk őket a magazin hasábjain. Ismerje meg a Balaton kontúrjait és a környező városok fényeit egy teljesen új perspektívából!

A magazin legfrissebb számának címlapja

Forrás: likeBalaton

Programok minden korosztálynak

A Balaton nem csak a strandolásról szól! A magazinban megtalálhatjuk a nyár legizgalmasabb programajánlóit, legyen szó koncertekről, kiállításokról, sporteseményekről vagy gasztronómiai kalandokról. Tudta, hogy a Halott Pénz zenekar is tart egy különleges alkotótábort Badacsonyban? Vagy hogy a Tapolcai Termálstrandon is rengeteg program várja?

Történetek a Balatonról

A Balaton nem csak a jelenről szól, hanem gazdag múlttal is büszkélkedhet. Olvashatunk egy régi hajókatasztrófáról, amely 70 éve történt, és amely számos család életét változtatta meg. Vagy merüljünk el a balatoni viharok emlékeiben, melyek gyerekkorunk meghatározó élményei voltak.

Szabadstrandok és tábortippek

Ha nyugodt, természetközeli pihenésre vágyunk, a déli part szabadstrandjai tökéletes választások. A magazin bemutatja a legjobb helyeket, ahol ingyen élvezhetjük a Balaton vizét. És ha gyerekekkel érkezik, ne hagyja ki a nyári tábortippeket sem, melyek segítenek megtalálni a legmegfelelőbb táborokat a kicsik számára.

Praktikus tanácsok és szépségápolás

A strandszezonra való felkészüléshez hasznos tanácsokat is kapunk: hogyan védjük a bőrünket a napon, milyen vízálló sminktermékeket használjunk, hogy a strandon is tökéletesen nézzünk ki. Emellett a magazin QR-kódokat is tartalmaz, melyekkel könnyedén hozzáférhet további információkhoz és videókhoz.

Ne maradjon le a Balaton nyújtotta élményekről és programokról! Szerezze be a likeBalaton magazin legújabb példányát, és tervezze meg a nyarat a legjobb balatoni tippek és ajánlók segítségével!

A likeBalaton elérhetőségei:

Merüljön el a Balaton világában a likeBalaton magazinnal, és tegye felejthetetlenné a nyarat!