A Futni mentem kivételes sztárparádét tartogat: a főszerepet a Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas Udvaros Dorottya játssza, mellette napjaink legnépszerűbb színészei szerepelnek, akik számos sorozat (A mi kis falunk, Gólkirályság, Valami Amerika) és mozisiker (Valami Amerika, Toxikoma, Seveled, Coming Out) után most együtt láthatók filmen. A film további főbb szereplői Udvaros Dorottya mellett Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix, Bányai Kelemen Barna, Csányi Sándor, Ember Márk, Csuja Imre, Schmied Zoltán, valamint Gálffi László, Hevér Gábor, Trokán Péter, de feltűnik benne mások mellett Góg Anikó, triatlon olimpikon, személyi edző is.