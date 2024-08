A BCEFW részeként augusztus 31. és szeptember 1. között hazai és régiós márkák vonultatják fel legújabb SS25 kollekcióit a Millenáris G épületében. Az eseményen megismerkedhet a közönség 24, többek között szerb, marokkói, szlovén, lengyel, szlovák, bosznia-hercegovinai, valamint ukrán tervezők munkáival. A kifutón felbukkannak a jól ismert lokális márkák kollekciói is, a catwalk show-k és BCEFW Showcase bemutatók keretein belül bemutatkoznak New Generation és Young Talents kategóriák fiatal tehetségei is.

A hétvégi programot színesíti a saját szervezésű bemutatók és prezentációk, jelentős hazai márkák és a nemzetközi színtéren is elismert tervezők főszereplésével.

A Magyar Divat & Desig Ügynökség (MDDÜ) közleménye szerint a BCEFW egyik legfontosabb célkitűzése, hogy hídként a nemzetközi divatszíntér szereplőit is összekösse, ennek jegyében régiós kollaborációk jönnek létre a szezonban. Az előremutató szakmai együttműködésekben hosszabb távon csereprogramok valósulhatnak meg Közép-Európa divateseményeivel és intézményeivel. A Slovakian Fashion Councillal, a Ljubljana Fashion Weekkel és a Belgrad Fashion Weekkel kötött megállapodások részeként kollektív bemutatókon mutatkozhatnak be a régió márkái.

A 2025-ös tavaszi-nyári szezonban négy hazai és egy regionális tervezővel debütál a BCEFW legújabb kategóriája, a Conscious by BCEFW: a Catwalk tervezői közül a NANUSHKA és BORBALA, a BCEFW Showcase kategóriából MARKO FEHER (BA), míg a prezentáló márkák sorából a SLANGSLANG és a PRINTA képviseltetik magukat a tudatos gyakorlatokra ösztönző szekcióban.

A budapesti rendezvényre idén is nemzetközi divatszcéna képviselői érkeznek: az ELLE Poland és ELLE Ukraine szerkesztői, a Vogue Italia és Vogue Adria, valamint a 10 Magazine US újságírói is jelen lesznek.

A hétvégi programokra nemzetközi influencerek is ellátogatnak, Gili Biegun és Shay Zanco először érkeznek a divathétre.

Ismert street style fotósok is helyet foglalnak a közönség soraiban, Despi Naka mellett Pat Domingo-val a Fashion Hub egyes programjain találkozhatnak az érdeklődők. A nemzetközi véleményvezérek mellett több szakmai szereplők, showroom és multibrand store tulajdonosok is ellátogatnak a BCEFW-re.