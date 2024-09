RÁK

A Hold ma belép a ragyogó Oroszlánba, és nemcsak negatív, hanem kedvező fényszögeket is kap. Valakitől kedves gesztust tapasztalsz, amire nem számítottál és ez a lelkiállapotodra is hatással lesz. Rögtön másképpen látod a világot, még a Nap is szebben süt hirtelen.