Most, hogy beköszöntött a hűvös idő, jól esik a nyári élményekre visszaemlékezni. Az emlékezés pedig nem ritkán a gyermekkori nyarakig nyúlik vissza. Így történt ez az e heti Poétikonban is, ahol Száraz Miklós György, Magyarország Babérkoszorúja díjas író kamaszkori kalandjairól is mesélt. „Ez az életkor az, amikor végtelen hosszú, gyönyörű nyarak, izgalmas nyarak vannak, amikor a vakáció nem tud véget érni, amikor egy kamasz kölyök egy-két-három hónapos nyárban 16-szor lesz szerelmes” – mondta. Erre az időszakra emlékszik vissza Bitang nyarak című regénye főhőse is, aki, bár több hasonlóságot mutat, mégsem azonos az íróval.

A Poétikon meghívottja Száraz Miklós György író Forrás: Poétikon/adásfotó

A műsorvezető, Viola Szandra szerint a Bitang nyarak egyes fejezetei olyanok, mintha a beavatódás állomásai lennének, van, amelyik a szülés és születés misztériumába, némelyik a szexualitás titkaiba avatja be a főhőst, de akad olyan epizód is, amikor a formálódó lélek a történelem és a halál nagy kérdéseivel találkozik először. Poétikon – a műsorvezető Viola Szandra Fotó: adásfotó/Poétikon A műsorvezető arra is kíváncsi volt, mi lehet a titka annak, hogy a könyvet felnőttek és tizenévesek egyforma lelkesedéssel olvassák. A kamasz épp úgy hajlamos a túlzásokra is, a leegyszerűsítésre is, a pátoszra is, miközben írtóra igyekszik elkerülni mindent, amiről azt gondolja, hogy az előző generációk ünnepélyessége érződik vagy süt át rajta. Köszöni szépen, nem; meg akarja találni a maga ünnepeit, meg akarja találni a maga fontos ügyeit – felelte az író. Ugyanakkor Száraz Miklós György szerint bár sokat változott a világ, minden kamasz generációban közös, hogy hasonló kérdésekre kell válaszokat találnia. Pornó van, állatpornó van, borzalmas dolgokat lát egy kölyök éjjel-nappal, tévén, interneten, mindenhol, ez vajon mássá tette a megoldást? Tehát, ugyanazokat a kérdéseket, amin a nagyanyáink kínlódtak. Persze egy csomó dologban irtó sokat léptünk előre, a testiség csuda, a szexualitásnak és a nemiségnek ezer formája elfogadott lett, messze-messze kitolódott a tűréshatár, de ezen belül a lényegben, amikor eljut odáig, hogy, hogy kell tisztességesnek lenni, hogy kell választani, kell-e? Van-e hűség? És akkor most baráti hűségre is gondolhatok, nem házastársi hűségre, de azt se zárjuk ki. Házastársi hűség, hűség, eszméhez való hűség, tehát a kérdések lényege azért az ugyanaz maradt. És lehet, hogy nehezebb a válasz ma, mert annyival több az információ, annyival több a vélemény, annyival több a szín, hogy abból kihámozni azt, ami én vagyok, lehet, hogy nehezebb – sorolta az őt foglalkoztató problémákat az író.

A Bitang nyarak szociográfiaként is olvasható, ugyanis a regényben megjelenő közegben nem ritka a családon belüli erőszak, a gyilkosság vagy a prostitúció sem. Honnan ismered ilyen jól ezeket a nehéz sorsokat? – érdeklődött a műsorvezető. Én, aki ilyen értelemben, ahogy kell ezt mondani, nagyon jó helyre születtem, tehát biztonságos korban, biztonságos családban, biztonságos országban és környezetben születtem, én néha még kölyökkoromban, abban a korban, amiről ez a könyv szól, abban a korban már-már szégyelltem ezt, vágytam egy nehezebb kölyökkort, vágytam volna egy nehezebb sorsot. Felnéztem azokra a gyerekekre, akik kénytelenek voltak másként harcolni a szüleikkel, mint én – emlékezett vissza Száraz Miklós György gyerekkori pajtásaival való viszonyára. A teljes adásból az érdeklődők azt is megtudhatják, hogy milyen is a magyar géniusz és, hogy milyen történelmi érdekességeket dolgoz fel a szerző Gulliver zsebórája és Havel iránytűje című könyve. A teljes adást itt lehet megtekinteni: