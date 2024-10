„Most már az hiányzik, hogy elmenjek a temetőbe, virágot tegyek a sírjainkra, hiányzik, hogy hogy beszéljek a beregszászi emberekkel a sarkon, a boltban, vagy a központon. De amit látok most a városból, az már egy teljesen másféle, külsőleg is sokat változott a szülővárosom. Más emlékművek vannak, szép, egyébként nagyon sok minden fejlődött is, de már érezhető az, hogy nincsenek ott azok, akikkel én szerettem ott együtt lenni. Akikkel én beregszásziként tudtam ott élni”