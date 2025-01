A film születésének első pillanatait rendhagyó körülmények befolyásolták. A történettel a Véletlenül írtam egy könyvet leendő nézői – gyerekek és szülők egyaránt – a Premier Kultcaféban tartott exkluzív olvasópróbán találkozhattak először, ahol a film szereplői is bemutatkoztak.

A tesztvetítés közönségének ötleteit is hasznosították

A Fehér Dániel műsorvezetésével és narrációjával zajló eseményen a film gyerek- és felnőtt szereplői részleteket olvastak fel a forgatókönyvből, melyre a jelenlévő közönség azonnal reagálhatott, a felolvasás végén pedig egy kérdőív kitöltésével oszthatta meg a véleményét a történettel kapcsolatban – a fiatal közönség legjobb ötletei bekerültek a filmbe is.

A film ismert színészekkel, különleges helyszínekkel és 21. századi látványvilággal vezeti be a nézőket egy kedves, kissé különc család életébe: Nina (Demeter Villő) legfőbb vágya, hogy író legyen – kreativitását animációsfilm-rendező apjától (Mátray László) örökölte. Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse (Hárs Bonca) kavarja fel, s mivel az anyukája (Lovas Rozi) korán meghalt, női mintaként kissé merev nagynénje (Tenki Réka) szolgál a családban. Amikor apja életébe új szerelem (Rujder Vivien) érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő (Zsurzs Kati) iránymutatásait követve az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését, és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem (Kövécs Barnabás) felé.

Amszterdamban volt a világpremier

A holland-magyar koprodukcióban készült film világpremierként először az amszterdami Cinekid Festival versenyprogramjában volt látható október 29-én, ezt követően a Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be a Just Film Youth and Children's Film Festival elnevezésű programban.

Az A-kategóriás tallinni Filmfesztiválon a Véletlenül írtam egy könyvet a legjobb film díját nyerte el a gyerekfilmes versenyben, a főszereplő Demeter Villő pedig elnyerte „a legjobb fiatal európai tehetség” díját a legfontosabb fiatal közönségnek szóló lengyel filmfesztiválon, az Ale Kinón!