Gyűjtés indult a nagyváradi relikviáért

Ősi magyar címerpajzs Báthory Kristóf idejéből

A Nagyváradi Városszépítő Egylet által megmenteni kívánt városcímer több évszázados múltú „jelvénye” a városnak. Egyik első változatát még Báthory Kristóf idejéből ismerjük, és II. Rudolf császár is megerősítette kiváltságaiban a várost 1600-ban. Ekkor bővült ki a városcímer is. Ez abban állott, hogy a Szent László-i bárdot égből alászálló angyal nyújtja át a nagy magyar királyt jelképező oroszlánnak. Jelen változat alapján készült az a történelmi jelentőségű címerpajzs is, amelynek megvásárlásához az összmagyarság segítségét kéri most a váradi magyar egylet.