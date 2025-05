50 év szabadságvágy – Mandoki Soulmates-megakoncert a budai Várban

Zenei küldetése hidakat építeni hangokból, gondolatokból, emberi értékekből

Forrás: Mandoki Soulmates

A Mandoki-életmű valódi csúcspontját a Red Rock Studio megalapítása jelentette: egy hely, ahol a zene a gondolat, a hang pedig a világlátás hordozója. Az elmúlt 43 évben 72 aranylemez, számos platinalemez született itt, de az igazi értéket nem ezek fénye, hanem a bennük rejlő emberi üzenet adja.

A jövő emlékei

2024-ben új korszak kezdődött, megjelent az A Memory of Our Future című koncertlemez, amelyben a jelen bizonytalanságai és a közös jövő iránti felelősség szólamai fonódnak össze.

Ez az album a béke, az emberség és az európai egység melletti kiállás zenei manifesztuma lett, amely nemcsak Magyarországon, de a nemzetközi listákon is az élre tört.

Az amerikai szaklapok az év albumának választották, az angol szakma kritikusai ünnepelték, a német kritika pedig „a humanizmus himnuszaként” méltatta. Leslie Mandoki munkássága így nemcsak a művészi kiválóság, hanem az értékalapú gondolkodás példája is: olyan világot álmodik és játszik, ahol a zene a szív nyelve, a közösség hídja és a jövő emlékezete.

A szabadságvágy ünnepe augusztus 21-én

A Mandoki Soulmates a józan ész üzenete, a szabadság, az összefogás és a határtalanság kinyilatkoztatása, amelyet Leslie Mandoki és társai zenében és hitben hirdetnek. És ez így lesz 2025. augusztus 21-én Budapesten, a budai Várban. Egy ünnep, jubileum és ajándék minden zenekedvelőnek!

2025-ben a Mandoki Soulmates bekerült az amerikai Rock and Roll Hall of Fame legendás falai közé. Nagy tisztelettel ünnepelték a zenekart, Leslie Mandokit, a formáció szellemi vezetőjét, alapítóját és legújabb sikeres albumukat, az A Memory of Our Future-t is. Leslie zenéje nemcsak a hangok harmóniája, hanem valódi iránytű egy szabadabb, emberibb világ felé, ahol a dallamok átjárót építenek múlt és jövő, álom és valóság között.

Leslie Mandoki a budai alsó rakparton

Forrás: Mandoki Soulmates

A koncert

A koncert egy hazatérés. A Bem Klubból induló ifjú zenész tehetségével meghódította a világ nagy színpadait, és augusztus 21-én a magyar nemzet színpadán ünnepli az ötvenéves útját, az örök szabadságvágyát, az emberség és a bátorság örök üzenetével.

A koncerten biztos, hogy felcsendülnek majd a legnagyobb Mandoki Soulmates-dalok és a legújabb korong melódiái, köztük: We Stay Loud, Blood in the Water, Devil’s Encyclopedia.

A műsor számos meglepetést is tartogat… Egy biztos: felejthetetlen pillanatok várnak a közönségre.

A koncertre a belépés díjtalan.

Mandoki Soulmates – Megakoncert, augusztus 21., este 7 óra, Budapest, budai Vár – Szentháromság tér