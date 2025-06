Dómot visznek a magyarok Annecy-be (videó)

A június 8-án kezdődő, nagy presztízsű esemény ugyanis ezúttal a magyar animáció előtt tiszteleg, bemutatva Magyarország 111 éves animációs filmiparát, alkotóit, stúdióit, iskoláit és producereit.

A filmünnep idén a magyar animáció gazdag történelmét állítja a középpontba, miközben a feltörekvő magyar tehetségek is bemutatkozhatnak. A díszvendégség programja a Nemzeti Filmintézet és a hazai animációs ipar szereplőinek együttműködésével valósul meg, a közelgő eseményről pedig Takács Ildikó, az Annecy Magyar Díszvendégség Program igazgatója mesélt a Svenknek.

Szinte már fél lábbal Annecy-ban vagyunk mert a csapatunkból azok, akik a kiállítást építik, már két napja róják Annecy utcáit és magyar animációs karakterekkel szórják tele Annecy városát. A dokumentumfilmesek is kint vannak már, sőt a különlegesen tervezett dómot is elkezdték építeni

– számolt be az előkészületekről Takács Ildikó, aki azt is elmondta a Svenk stábjának, hogy amikor tervezték a programot, azt szerették volna, hogy olyan különlegességeket mutassanak meg Annecy-ban, ami kiemelten a magyar animáció és a magyar kultúra egyedi innovációs oldalát világítja meg.

Felmerült bennünk a kinti fesztiválszervezőkkel közösen, hogy mi lenne, ha egy Dómot vinnénk Annecy-ba, hiszen Magyarországon a Magyar Zene Házában van egy csodálatos Hangdóm. Így történt, hogy a Zene Háza munkatársai együttműködtek velünk abban, hogy ezt a különleges élményt Annecy-ba is el tudjuk juttatni

– mesélt Takács Ildikó a különleges magyar ötlet megvalósításáról.

A Dóm installációja mellett még három különböző kiállítás, például az Annecy város utcáin látható street art projekt, a Hunimation hits the Street fog tanúskodni a magyar kreativitásról, valamint a hazai animáció gazdag hagyományaiból ad ízelítőt a számos felújított klasszikusból álló retrospektív válogatás, a Reisenbüchler Sándor-kiállítás és Gémes József Daliás idők című kiállítása.

Ebben az évben a franciaországi filmfesztiválra körülbelül 80 filmet visz a Nemzeti Filmintézet és a hazai animációs ipar, ebből 61 film szerepel a retrospektív szekcióban és a versenyben is 4 film vesz részt – ami tévéfilm és rövidfilm is –, tehát az alkotók több generációja is jelen lesz, köztük

Cakó Ferenc,

Gauder Áron,

Máli Csaba,

Milorad Krstic,

Mikulás Ferenc,

Pálfi Zsolt és Ternovszky Béla.

A rövidfilm-válogatásokba kapott meghívást Vácz Péter Kutyafül című, legújabb animációja, Ulrich Gábor Capriccio című alkotása, Tőkés Anna Az utolsó dobás című diplomafilmje és Mikori Tama Kippkopp és Tipptopp című rövid tévéfilmje.

Magyarok az Annecy zsűrijében

A világhírű fesztivál zsűrijében is lesz magyar részvétel:

a kortárs magyar animáció kiemelkedő tehetségei, Andrasev Nadja (A nyalintás nesze) az Annecy fesztivál Contrechamp játékfilm zsűrijébe, Bucsi Réka (Symphony No.42, Love, Solar Walk) a diplomafilm zsűrijébe, míg Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és technológiai divízió igazgatója a hivatalos játékfilm zsűribe kapott meghívást.

Takács Ildikó, a Magyar Díszvendégség Program igazgatója nagyon bizakodó a magyar jelenlétet illetően.

Azt gondolom, minden álmunk teljesült, sőt még az éjszakai szekcióban és a szabadtéren is látható lesz egy-egy magyar film. A fesztivál vasárnap este nyílik, a filmvásár pedig kedden, úgyhogy már nincs sok időnk, elindult a visszaszámlálás, és nagyon drukkolunk, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy terveztük

– mondta.

A díszvendégség programjának törekvése az is, hogy a magyar jelenlét ne korlátozódjon a fesztivál idejére, hanem hosszú távon is éreztesse hatását. Ennek része lesz az angol nyelvű Hunimation.com weboldal, mely május közepén indult, és dinamikusan frissülő tartalmaival a magyar animáció nemzetközi platformjaként jelenik meg.