Benyovszky, a szabadság szerelmese – musical a legendás utazó életéről

A székesfehérvári Vörösmarty Színházból indul ország- és világjáró körútjára a világhírű, legendás utazó életéből született musical Benyovszky, a szabadság szerelmese címmel. A feol.hu munkatársa a csütörtöki sajtónyilvános főpróbán járt, az élményt pedig megosztotta az olvasókkal is.

A székesfehérvári Vörösmarty Színházból indul ország- és világjáró körútjára a világhírű, legendás utazó, Benyovszky életéből született musical

Fotó: Fehér Gábor / Forrás: Fejér Megyei Hírlap

„Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem” – hangzik Petőfi Sándor híres versének passzusa, amely akár a Benyovszky-musical kezdő akkordja is lehetne, hiszen a Jókai Mór által leírt Benyovszky-életrajzban kulcsszerep jut mindkettőnek. S bár a történetben megvan minden, ami egy, a szabadság és a köteléket jelentő szerelem közötti vívódáshoz kell, Benyovszkyban e harc már régen eldőlt, s nem volt olyan szerelem, amely a szabadság iránti olthatatlan vágyán felül tudott volna kerekedni. Jóllehet a szerelem és a szabadság közti vívódás eredményét váró izgalom elmarad, még sincs hiány drámai pillanatokból, amelyeket e választás, a szabadság melletti elköteleződés szült. S ez a darab kulcsmotívuma, minden más csak díszlet, Benyovszky életének díszlete. Azonban a kamcsatkai fogság, a tengeren hánykolódó hajósok és a madagaszkári királyság önmagában is erős kép, így aztán a rendezőnek, Szikora Jánosnak nem volt könnyű dolga az érzelmi szál és az életút legjelentősebb állomásai közötti egyensúly megtalálásában, főleg, ha az elvárásokat tekintjük. Mert hogy az impulzuséhség a művészet világába is beszüremkedett, a befogadót már nem vagy sokkal nehezebben lehet behívni bármilyen olyan művészi performanszra, amely nem kecsegtet nagy csinnadrattával, s nem ígéri azt, hogy azonnal földhöz vág. A mai néző, hallgató azonban erre vágyik, s a többségnek esze ágában sincs hosszasan szemlélődni, hallgatózni, figyelni, hanem a művészettől is kaszninóélményt vár. Nos, ebben a közegben kell tudni nagyot alkotni egy olyan, első hallásra még a bölcsészeknek sem túl izgalmas műfajból, mint az életrajz. És hogy mi kell a sikerhez? A modern színház minden olyan eszköze, amelyekkel a néző pontosan azt kapja, amire vágyik: magával ragadó térélmény, amelyet fülbemászó zene kísér, miközben azt is elfelejtjük, hogy színházban vagyunk, ahonnét olyan élménnyel távozunk, amelyre talán fel sem voltunk készülve.