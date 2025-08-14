A Hagyományok Háza számos programmal vár a Mesterségek Ünnepén

A Hagyományok Háza közleményéből megtudhatjuk, hogy a Dísz téren található udvarban a rendezvény idei kiemelt témájához, a népi ékszerekhez és viselethez kapcsolódó szakmai programokkal készülnek a közönség számára.

A Hagyományok Háza a népi kézművességből is ízelítőt ad a látogatóknak

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Legeza Márta, a Hagyományok Háza udvarának szakmai vezetője a közleményben úgy fogalmazott, hogy az udvarukban élményszerűen, minden korosztály számára befogadható módon szeretnék megmutatni, hogyan él tovább a népi kézművesség, a viseletkultúra és a zenei hagyomány napjainkban.

A közlemény szerint a programkínálatot

népi bábszínház,

élőzenés táncmulatság

és élőszavas mesemondás teszi majd változatossá.

A programok 10 órától egészen este fél nyolcig várják a látogatókat, sávos rendszerben.

Minden nap 11 órától gyermekkoncertek, 13 órától viseletbemutatók, 15 órától bábelőadások, 18 órától pedig népzenei koncertek várják az érdeklődőket.

Emellett élőszavas mesemondásokkal, gyermekeknek szóló táncházakkal és kézműves-foglalkozásokkal is készülnek.

A látogatók például a szövéssel, a nemezeléssel, a csuhéfonással, a gyékény- és vesszőmunkákkal is megismerkedhetnek majd. A programokon az idei év kiemelt témáját szem előtt tartva a népi ékszerkészítés és a népi viseletkiegészítők lesznek a fókuszban.

Mint írták, a programban bemutatkoznak a Hagyományok Háza képzésein részt vevő hallgatók, oktatók és mesterek.