Ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt.

Mint írták, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes Szerencsekoncertekkel.

A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.

A szeptember 4-én kezdődő fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. A fellépők között lesz többek között

Radics Gigi,

Singh Viki,

Nyári Alíz,

Szűcs Judith,

Nótár Mary,

Mága Zoltán,

Bebe,

Gájer Bálint,

Peter Srámek,

Delhusa Djon

és az Apostol együttes is.

A helyszínek és a fellépők teljes listája a szerencsekoncertek.hu weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook-oldalán érhető el.