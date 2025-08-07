Három rangos díjat kapott a Néprajzi Múzeum

A Néprajzi Múzeum közleményében kiemelte, hogy több magyar múzeumi projekt kapott a múltban Red Dot díjat, de információik szerint ez az első múzeumi kiállítás az országban, amely kiérdemelte a zsűri pozitív értékelését.

A Néprajzi Múzeum állandó kiállítása páratlan gyűjteményt vonultat fel

A tavaly októberben nyílt, nyolc tematikára osztott gyűjteményi kiállítás a Néprajzi Múzeum történetének

legnagyobb állandó kiállítása, mely 3000 négyzetméteren 3600 műtárgyat tár a látogatók elé.

A tárlat arra törekszik, hogy a látogatók kreatív és részletgazdag eszközökön keresztül felfedezhessék a tárgyak és történeteik egyediségét, amihez jelentősen hozzájárulnak a kiállítást tervező art1st design studio egyedi megoldásai.

Az art1st tervezte kiállításnak és a multimédiás eszközök alkalmazásának nemzetközi elismerése a Red Dot díj

– hangsúlyozták.

A gyűjteményi kiállításhoz kapcsolódó, a múzeum gyűjteményét ősrobbanásként bemutató ZOOM kiállítás katalógusa szintén Red Dot díjban részesült. A közlemény szerint a Berta Zoltán tervezte kiállításkatalógus szokatlan megközelítésben mutatja be a gyűjtemény válogatott darabjait.

A sajátos tartalmi struktúrának köszönhetően az olvasók különböző, egyedi módon fedezhetik fel a tartalmat az immáron Red Dot díjas kiállításvezető segítségével.

A Red Dot Design Award története egészen 1955-ig nyúlik vissza, amikor is megrendezték az első formatervezői versenyt. Az egyesület célja, a „jó design keresése” azóta változatlan – olvasható a közleményben.

Mint kiemelték,

az idén számos további díjat és jelölést kaptak a Néprajzi Múzeum kiállításvezetői, katalógusai, projektjei és kiállításai.

Ilyen például