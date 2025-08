Semmit meg nem változtatni maga a pokol

„Kis is egy ránézésre teljesen átlagos, idős úriember, akinek az a nagyszerű képessége, mint később kiderül, hogy például városokat tud építeni, és nagyon hosszú élete van, és előre tudja vinni a társadalmakat és a helyeket, és mindeközben éli a saját életét, felesége van, gyerekei, aztán unokái lesznek, és hát egy ilyen hosszú élet alatt szerez tapasztalatokat is. Egyre bölcsebb és idősebb lesz, és ezekből a tapasztalatokból valamennyit tovább is tud örökíteni a saját gyerekeire, és későbbi utódaira, és Magdi is ezekből a tapasztalatokból részesül. Ő nem aurákat lát, vagy ilyesmi, hanem a tapasztalat tükrében rá tud nézni valakire, és már látja, hogy valakinek jó-e a kisugárzása” – összegezte a „halandó” szereplők különleges tulajdonságait Gerencsér Anna.

„A Halál egy jó darabig tartózkodik attól, hogy ő bármibe is beleavatkozzon, mert úgy gondolja, hogy vannak felső törvények, és az úgy jó, ahogy van.

Majd a következő mondatot fogalmazza meg: nem lett volna szabad semmit megváltoztatnom, de úgy élni valahol, hogy semmit nem változtatsz, maga a pokol.

Jól gondolom, hogy ez esetben a regény egyik kulcsmondatát olvashatjuk?” – tette fel a kérdést Viola Szandra.

„Fontos mondat, igen, mert lehet, hogy nem tudja mindenki megváltoztatni az egész világot, vagy akár csak egyetlen nép vagy város sorsát, de a saját életét, meg a körülötte lévők életét igen. És gondolj bele, hogy milyen borzasztó lenne úgy élni, hogy csak sodródsz, és nincs semmi befolyásod arra, hogy veled mi történik, nincs semmi befolyásod arra, hogy a körülötted lévőkkel mi történik. Minden embernek adott a lehetőség, hogy jobbá tegye a helyzetet, hogy elérjen valamit, hogy tényleg akár magának, akár a családjának, vagy a barátainak jelentsen valami többet, és e nélkül borzasztó üres és sivár lenne az élet” – fogalmazta meg ars poeticának is beillő gondolatait Gerencsér Anna.

