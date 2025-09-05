A Listen. – Zenei utazás a világ körül kiállítás november közepéig várja látogatóit

A Magyar Zene Háza közleménye szerint

a Listen. elnevezésű tárlaton mintegy harminc ország, több száz előadóművész, élő zenei hagyományok, interaktív installációk és látványos dokumentumfilmek tárulnak fel a kiállítótérben.

Résztvevő a Listen. – Zenei utazás a világ körül című időszaki kiállítás sajtóbejárásán a Magyar Zene Házában 2025. március 11-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Az eredetileg augusztus végéig tervezett kiállítás alapját az amerikai filmrendező, Garry Bassin és a japán színész-producer, Jamagucsi Tomoko több mint tíz éven át forgatott dokumentumfilmjei adják, amelyek a Föld sokszínű zenei kultúráját mutatják be intim közelségből – tették hozzá.

A tárlatot az abban szereplő művészek és alkotótársak közül többen személyesen is megtekintették.

Tavasszal például az iráni Mahsa és Marjan Vahdat nővérek nézték meg a koncertjük után, a napokban pedig Boban Marković világhírű trombitaművész érkezett a Házba budapesti fellépését követően.