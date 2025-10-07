október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hangverseny

21 perce

Wagner-esttel örvendezteti meg a közönséget az Operaház

Címkék#Magyar Állami Operaház#Aranykor: Wagner#hangverseny

A walkür I. felvonása, a Trisztán és Izoldát megidéző Wesendonck-dalok és A nürnbergi mesterdalnokok nyitánya is felcsendül a Magyar Állami Operaház Zenekarának Aranykor: Wagner című hangversenyén október 12-én az Operaházban.

MW
Wagner-esttel örvendezteti meg a közönséget az Operaház

Az opera 142. évadának egyik zenei csúcspontja az Aranykor: WAGNER című hangverseny

Forrás: Operaház Facebook-oldala

A Wagner esten a koncert szólistája Kovácsházi István, Sümegi Eszter, Cser Krisztián és Szántó Andrea, a zenekart Halász Péter első vendégkarmester dirigálja – közölte a dalszínház az MTI-vel.

Az est fő műsorszáma A walkür című opera I. felvonásának koncertszerű előadása. 

A kamaradrámaként is értelmezhető operarészletet napjaink legkiemelkedőbb magyar Wagner-énekesei közül Kovácsházi István, Sümegi Eszter és Cser Krisztián tolmácsolásában hangzik el.

A beteljesült mitologikus szerelmi történetet Wagner be nem teljesült szerelmének mementói, a Wesendonck-dalok idézik fel. Ezeket múzsája, Mathilde Wesendonck költő öt versére komponálta 1857 és 1958 között, mielőtt plátói viszonyukat Wagner felesége fel nem fedezte.

Az örök szeretetet, a vágyakat, vágyódást és az elmúlást kifejező költeményeket Szántó Andrea előadásában ismerhetik meg az érdeklődők.

A nürnbergi mesterdalnokok a szerző egyetlen felnőttkori vígoperája, amely könnyedebb, játékosabb elemeket is tartalmaz, és nélkülözi a misztikumot. Bár a teljes operát csak 1868-ban mutatták be Münchenben, a nyitányt Wagner már 1862-ben a lipcsei Gewandhausban elvezényelte.

A Magyar Állami Operaház 142. évadában kiemelt figyelmet szentel Beethoven, Mozart és Wagner munkásságának. Ennek részeként a szerzőkhöz köthető operabemutatók mellett egy-egy szimfonikus hangversenyt is dedikál a komponistáknak az Opera zenekara.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu