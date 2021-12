A magyar szövetség honlapján a szakvezető ugyanakkor megjegyezte, számára 2021-ben a csúcsot a válogatott torinói teljesítménye jelentette a Davis Kupa megújított döntőjében.

"Ismerve a játékosokat és tudva azt, hogy mennyit dolgoztak a sikerért, valahol számítottam arra, hogy a világsztárokkal felálló ausztrál és horvát csapatot képesek lehetünk meglepni. Így is büszkék lehetünk a pályán mutatott teljesítményünkre, ráadásul nem sok hiányzott ahhoz, hogy még ennél is szebb eredményt érjünk el. Ráadásul mindezt úgy, hogy Fucsovics Márton megsérült az első találkozóján, így a horvátok ellen nem is tudott játszani, míg a válogatott másik erőssége, Balázs Attila még mindig nem épült fel a makacs sérüléséből" - fejtette ki Köves Gábor. "A fiatalok közül elsősorban Piros Zsombor nyújtott remek teljesítményt, igazi vezérként mindkét top 100-as ellenfelét, az ausztrál John Millmant és a korábbi Grand Slam-győztes horvát Marin Cilicet is legyőzte. Nem véletlenül lett a csoportmérkőzések legjobbja, az itt mutatott teljesítményére építkezhet, az ő játékában benne vannak az ilyen bravúrok."

A kapitány szerint az évet a világranglista 288. helyén záró Piros mellett Marozsán Fábián, Valkusz Máté és Fajta Péter is eljuthat egy-két éven belül a legjobb kétszázba, a tudatos felkészülésnek köszönhetően valamennyien rengeteget fejlődtek.

"Jó lenne több itthoni verseny, mindez minden szempontból segítene a srácoknak, ráadásul Piros, Marozsán és Valkusz a jelenlegi ranglistájuk alapján már főtáblásként indulhatnának. De egy challenger-verseny megrendezése rengeteg pénzt emészt fel, ezért alaposan meg kell fontolni, hogy erre menjenek el a források, vagy arra, hogy utaztatjuk és versenyeztetjük inkább a tehetségeinket" - jelentette ki.

A két éljátékos kapcsán Köves Gábor felidézte, hogy Balázs élete formájában volt, bekerült a legjobb száz közé, sőt, egy rövid időre még Fucsovicsot is megelőzte a világranglistán, aztán megsérült, így az egész idényt ki kellett hagynia.

"Jól ismerem őt, ha sikerül maga mögött tudnia ezeket a hónapokat, és végleg elfelejtheti a sérülését, akkor képesnek tartom arra, hogy újra a top 100 tagja legyen.

Marci viszont történelmet írt idén, hiszen bejutott élete első Grand Slam-negyeddöntőjébe, ráadásul éppen Wimbledonban.

Utoljára ilyen eredményt Taróczy Balázs ért el, amikor nyolcba jutott a Roland Garroson. Noha az idén két hullámvölgy is volt a játékában, visszaküzdötte magát a legjobb negyven közé a világranglistán" - méltatta a legjobb magyar játékost a kapitány.

Borítóképek: Köves Gábor (Czeglédi Zsolt/MTI)