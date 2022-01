A vendég csapat az egy ponttal nem tudta visszaelőzni a szombaton győztes Gyirmótot, és az utolsó helyen áll.

OTP Bank Liga, 18. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-MTK Budapest 1-1 (1-0)

-------------------------------------------

Mezőkövesd, v: Bogár

gólszerzők: Babati (9.), illetve Futács (51.)

sárga lap: Karnyicki (22.), Farkas (32.), Babati (48.), Lukic (63.), illetve Ramadani (26.)

Mezőkövesd:

-----------

Tordai - Farkas, Pillár, Lukic, Granecny - Karnyicki (Calcan, 58.), Kocsis - Cseri (Besirovic, 58.) - Babati (Ikene-King, 67.), Jurina, Nagy D. (Qaka, 58.)

MTK:

----

Mijatovic - Kadlec, Várkonyi, Szépe, Sluka - Ramadani, Mezei (Spirovski, 71.) - Palincsár (Miknyóczki, 86.), Szakály (Kovács M., 71.), Miovski (Grozav, 86.) - Futács

A Mezőkövesd szerette volna elhalasztani a mérkőzést, mert egy héttel a tavaszi rajt előtt még 16 játékosának volt pozitív a koronavírustesztje,

az MTK azonban ehhez nem járult hozzá, indoklása szerint azért, mert a szövetség halasztással kapcsolatos irányelveihez tartotta magát. Az MLSZ korábban azt közölte, hogy a bajnokság az eredeti kiírás szerint folytatódik.

Az MTK lehetőségeivel indult a mérkőzés, mégis a Mezőkövesd szerzett vezetést szűk tíz perc elteltével. A vendégeknek a lendületes kezdésük után sokáig nem sikerült eljutniuk a hazaiak kapujához. A kövesdiek egyes szakaszokban feltolták a védekezésüket, eredményesen támadtak le, amivel nem tudott mit kezdeni az MTK, igaz hazai részről sem alakultak ki komoly helyzetek.

Szünet után gyorsan hazai lehetőségek adódtak, majd egy labdavesztést követően az MTK egyenlített. Még a hatvanadik perc előtt három cserét hajtott végre Supka Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője, hogy frissítse csapatát. Ezután kiegyenlített játék folyt a pályán, szépen végigvitt támadások, tervszerűen kidolgozott akciók nem nagyon voltak, de

nagy helyzetek így is szép számmal adódtak - többek között kapufa itt is, ott is -,

az eredmény azonban már nem változott.

