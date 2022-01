Év végére a top 100-ba kerülést célozza meg a Davis Kupában az ausztrál John Millman és a horvát Marin Cilic ellen bravúrgyőzelmet elért teniszező, Piros Zsombor.

A világranglistán egyesben jelenleg 257. játékos a Magyar Tenisz Szövetség pénteki sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy 2021-re az első 250-be szeretett volna kerülni, és mivel az elmúlt esztendőt a 288. helyen fejezte be, úgy érzi, karnyújtásnyira volt attól, hogy elérje célját.

Az idei esztendő remekül indult neki, hiszen az olaszországi Forliban megrendezett két keménypályás challenger versenyen is a legjobb négyig jutott, és a második elődöntőt is csak sérülése miatt kellett feladnia. Ebben a sikerben véleménye szerint nagy része van az erőnléti edzőjének, Géczi Ritának - aki egyébként a párja is -, mert az ő segítségével életében először fordult elő, hogy a versenyek végére sem fáradt el.

A 22 éves Piros most egy makacs hasfelhúzódással bajlódik, ezért azt tervezi, hogy ha elfogadják a nevezését, pályára lép a Montpellierben sorra kerülő ATP-viadalon, majd a január végi cherbourg-i versenyen indul, aztán visszatér év eleji sikerei helyszínére, Olaszországba, utána pedig irány Ausztrália.

A Davis Kupában top 100-as játékosokat is le tudott győzni, ezt azzal magyarázta, hogy Cilic ellen például minden külső körülményt ki tudott zárni, és "mint egy kutya", csak a labdára figyelt, semmi nem terelte el a gondolatait. A future-versenyeken is igyekezett olyan átszellemülten játszani és úgy küzdeni, mintha azok is Davis Kupa-találkozók lennének, de ezt egyelőre teljesen még nem sikerült megvalósítania.

"Ezt a tudatosságot kellene még több meccsre átvinni ahhoz, hogy előre léphessek, hiszen a világsztárok is hasonlóan csinálják" - fogalmazott az MTK teniszezője, aki úgy érzi, jó kezekbe került, amióta a Nemzeti Edzésközpontban gyakorolhat. Dicsérte edzőjét, Noszály Sándort, akivel szemben - miután személyesen megismerte - elillantak azok a negatív kritikák, amelyeket másoktól hallott róla. "Nagyon figyel a játékosokra, érzelmileg és lelkileg is erősen támogat" - fűzte hozzá Piros.

A 2017-ben az Australian Openen juniorban győztes magyar teniszező beszélt a Davis Kupa csapat kapitányáról, Köves Gáborról is.

"Nagyon örülnék, ha ő maradna a kapitány, mert meghatározó szerepe volt a top100-as játékosok elleni győzelmeimben, ezeket 90 százalékban neki köszönhetem. Emellett az érettségire való felkészülésben, vagy bármilyen más problémám megoldásában is segített, és nagyon jól érzi, mikor mit kell mondania nekem" - hangsúlyozta.

Piros úgy érzi, az elmúlt egy évben sikerült lenyugodnia, ma már nem olyan "érzelmes" a pályán, mint korábban, amikor előfordult, hogy túlpörgött. Rájött, hogy ez rengeteg energiát visz el, és plusz motivációt jelent neki, ha azt látja, hogy az ellenfeleinél elszakad a cérna.

"A tenisz egy mentális játék, megfigyeltem, hogy 80 százalékban az kap ki, aki először nyilvánul meg negatívan" - fogalmazta meg a siker receptjét Piros Zsombor.

Forrás: MTI

Borítókép: Piros Zsombor az ausztrál John Millman ellen játszik a tenisz Davis-kupa torinói döntőjében, a D csoport első fordulójának Magyarország-Ausztrália mérkőzésén 2021. november 27-én.