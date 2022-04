Elérte az alaptábort Suhajda Szilárd, a K2 első magyar megmászója, aki a Föld negyedik legmagasabb csúcsa, a 8516 méter magas Lhoce megmászására indult el április 6-án Budapestről - tájékoztatta a Magyar Lhoce Ecpedíció az MTI-t szombaton. A Nepál és Kína határán emelkedő csúcsra vezető, úgynevezett nepáli normál útvonal áthalad a Khumbu-jégesésen, a meredek Lhoce-falon, a kőhullásnak kitett Reiss-kuloáron (avagy Lhoce-folyosón), a legfőbb nehézségét azonban az extrém magasság jelenti. A hegy csúcsán mindössze harmadannyi levegő jut a tüdőbe minden egyes lélegzetvételre, mint a tengerszinten. Suhajda Szilárd idén új, hosszútávú himalájai projektbe kezdett. Az úgynevezett The Big Five kihívás során a Föld öt legmagasabb hegycsúcsát szeretné elérni első magyar állampolgárként, az eddigiekhez hasonlóan mesterséges oxigén használata és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül. A sorozat részeként indult útnak április elején. Miután a nepáli fővárosban, Kathmanduban minden szükséges hiányzó felszerelést beszerzett, a tervek szerint Luklába helyi járattal repült volna. Azonban a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a járatot törölték (a luklai repülőtér igen hírhedt rövid leszállópályája miatt), végül helikopterrel Phakdingban landolt. Innen indult a hegy alaptáborába gyalog, ami már az akklimatizáció részét képezi. "A hegy megközelítése igazán kellemes akklimatizációs túra volt. Az út során gyönyörködhettem többek között a Mount Everest és az Ama Dablam káprázatos csúcsaiban is. Hatalmas élmény ezeket a grandiózus hegyeket látni! Igazán örülök, hogy itt vagyok és ma már a Lhoce alaptáborában térek nyugovóra" - jelentkezett be röviden Suhajda Szilárd. Egy nyolcezres expedíció általában két hónapig tart. A hegymászó a szervezetét úgynevezett akklimatizációs körök során szoktatja az oxigénhiányos környezethez, ami azt jelenti, hogy a hegyen elér egy bizonyos magasságot, majd visszamegy az alaptáborba, és néhány nap regeneráció után újabb magasságba mászik. Az expedíció ezen szakasza következik most. Mivel nagyjából egy hónap ingázás szükséges a hegyen ahhoz, hogy megkezdődjön a csúcsmászás, így arra várhatóan május második felében kerül majd sor - áll az közleményben.