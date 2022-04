A férfiteniszezők világranglistáján az élmezőnyben nem történt változás – írja a Magyar Nemzet.

Az élen továbbra is a Monte-Carlóban visszatért szerb Novak Djokovics áll, aki rögtön az első mérkőzésén kikapott és kiesett a salakpályás tornán. A hercegségben diadalmaskodó, ezzel címet védő görög Sztefanosz Cicipasz maradt az ötödik helyen. Djokovics mögött az orosz Danyiil Medvegyev, a német Alexander Zverev és a spanyol Rafael Nadal következik. Fucsovics Márton Monte-Carlóban a második fordulóban kapott ki az argentin Diego Schwartzmantól, ám így is négy helyet javított a helyezésén, jelenleg az 53. A legjobb tizenötben egyetlen változás történt, épp Schwartzman lépett előre egyet, a 15. helyre.

A női világranglista első tizenöt helyezettje között is csak annyi a változás, hogy a spanyol Garbine Muguruza a kilencedik pozícióba ugrott előre, helyet cserélve a tunéziai Onsz Dzsabúrral. Az első öt helyet változatlanul a lengyel Iga Swiatek, a cseh Barbora Krejcikova, a spanyol Paula Badosa, a fehérorosz Arina Szabalenka és a görög Maria Szakkari foglalja el. A rangsor legjobb magyarja, Bondár Anna megtartotta a 72. pozícióját, míg Udvardy Panna és Gálfi Dalma is egy helyet javított elmúlt heti pozícióján, ők a 81. és a 91. helyet foglalják el – ez mindkettőjük esetében karriercsúcs. A múlt héten mindhárman ott voltak a Billie Jean King-kupa euroafrikai zóna 1-es csoportjának antalyai tornáján győztes magyar válogatottban.

Együttesünk bejutott a Billie Jean King-kupa világcsoportjának selejtezőjébe. A Babos Csaba irányította nemzeti együttes Törökországot, Dániát, Szerbiát és Észtországot is felülmúlta, majd egy már tét nélküli meccsen Szlovénia ellen is győzelemmel zárt. A november 11–12-én esedékes selejtezőben válogatottunk megválthatja jegyét a jövő évi világcsoportba. A párharcokon pályaválasztót is sorsolnak majd, így a mieink akár hazai pályán is küzdhetnek a feljutásért. A mérkőzések három nyert meccsig tartanak, négy egyéni és egy páros alkotja ennek összetételét.

