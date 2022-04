A Vasas sportolója válogatott csapattársával, Andrásfi Tiborral közösen elevenítette fel az M4 Sport Sporthíradójában szerdán a hétvégi franciaországi versenyen történteket, kiemelve, hogy nagyon hosszú viadalon vannak túl, a programot a szokásosnál is jobban elhúzták a szervezők, így volt olyan nap, mikor 10-12 órát kellett a csarnokban tölteniük, ami mentálisan és fizikálisan is megterhelő.

Nagyon nehéz verseny volt. A selejtezőben szenvedtem, egyáltalán nem voltam megelégedve a vívásommal. A korábbi négy nemzetközi versenyen mindig 6/0-ás mérleggel zártam a csoportkört és egyből a főtáblára jutottam, most viszont csak 4/2-t értem el. A selejtezős táblán aztán sikerült összekapnom magam

– mondta Koch, aki a másnapi főtáblán magabiztos győzelmeket aratva jutott az elődöntőig, többek között a londoni olimpiai bajnok, világranglista-második venezuelai Ruben Limardo Gascont is legyőzve.

Az elődöntőben a későbbi győztes francia Nelson Lopez Pourtier-től egyetlen tussal kapott ki, ami, mint mondta, nagyon bosszantotta.

A francia élvezte a hazai pályát, a kétes tusokat mindig ő kapta. Azért is bosszantott a vereség, mert két világkupa-bronzérmem már volt korábban, s szerettem volna egy fényesebbet, de ez még várat magára

– jegyezte meg Koch Máté.

A vasárnapi csapatversenyen a 11. helyen volt kiemelve az olimpiai ezüstérmes, világbajnok Siklósi Gergellyel, illetve Nagy Dáviddal kiegészült csapat, mely aztán végig magabiztos győzelmeket aratva diadalmaskodott, a döntőben a franciákat legyőzve.

Nem a legfrissebben álltunk fel a csapatversenyre, de nagyon motiváltak voltunk és meg akartuk mutatni, hogy ez egy éremesélyes társaság. Szerencsére mindenkinek jól ment a vívás, tudtuk egymást tüzelni, így az egész nap gördülékenyen ment

– összegezte a sikernapot Andrásfi Tibor, aki az egyéniben a nyolcaddöntőben egy tussal kapott ki Berta Dánieltől.

Talán az ukránok elleni elődöntő volt a legnehezebb, de az eredmények összességében azt mutatják, hogy egy magabiztos győzelmet tudtunk aratni.

Koch a csapatversenyek során taktikai okokból végig beugró szerepkörben volt, a döntőben például Yannick Borel ellen szállt be, s 5-1-es sikert aratott. A magyar válogatott azzal a részgyőzelemmel 20-7-re húzott el a házigazdáktól, akiknek a folytatásban nem adott esélyt a fordításra.

A csapat a győzelemmel a kilencedik helyre lépett fel a rangsorban, melyen a tokiói olimpiáról történt hiányzás, illetve az azt megelőző időszak hullámzó teljesítménye miatt csúszott hátra. Koch és Andrásfi is most azt hangsúlyozta, hogy fiatal és motivált az együttes, melynek egyértelmű célja, hogy ott legyen a párizsi olimpián. Azt viszont megjegyezték, hogy a csapatba kerülésért a jövőben is nagyon meg kell küzdeni, mivel nagyon komoly a hazai konkurencia.

