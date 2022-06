Női vízilabdatorna, A csoport, 3. forduló:

Magyarország-Kanada 11-7 (2-1, 3-3, 4-0, 2-3)

gólszerzők: Keszthelyi 3, Gurisatti, Szilágyi, Leimeter 2-2, Rybanska, Vályi 1-1, illetve McKelvey 3, Crevier 2, Bakoc, Christmas 1-1



Magyarország:

Magyari Alda - Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Gurisatti Gréta, cserék: Gangl Edina (kapus), Garda Krisztina, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla



Bíró Attila alakulata a kolumbiaiak felett aratott 31 gólos sikerrel és az olaszoktól elszenvedett 10-9-es vereséggel a háta mögött várta a kanadaiak elleni zárókörös összecsapást, amelynek tétje a csoport második helye volt. Éppenséggel akadt törleszteni valója a hazai együttesnek, mivel a 2017-es budapesti világbajnokságon éppen az észak-amerikaiak törtek borsot Keszthelyiék orra alá, tudniillik udvariatlan vendégként győztek, s végül negyedikként zártak, míg a magyar válogatottnak be kellett érnie az ötödik hellyel az öt évvel ezelőtti itthoni vébén.

A Hajós uszoda ötvenes nagymedencéjében zajló pénteki meccset a tavaly nyári tokiói olimpián bronzérmes magyar együttes öt és fél ezer szurkoló előtt Gurisatti Gréta kapufán csattanó lövésével kezdte, Szilágyi Dorottya büntetőjénél viszont már a kapuban kötött ki a labda (1-0). Gurisatti második kísérlete pontosnak bizonyult, a kanadaiak kettős emberelőnyből szépítettek (2-1).

Gurisatti révén magyar góllal indult a második negyed is, a kanadai válaszra pedig centerből Rybanska Natasa adott "viszontválaszt" (4-2). Emberfór segített a kanadaiaknak a szépítésben, a magyaroknak pedig a videós visszajátszás, amely érvényesnek mutatta Leimeter Dóra találatát. A nagyszünet előtt távoli ejtéssel zárkóztak az észak-amerikaiak (5-4).

A harmadik játékrész első érdemi fejleménye Keszthelyi Rita célt érő távoli bombája volt, majd a következő akcióból Szilágyi pattintott pontosan, később pedig Keszthelyi lőtte ki a jobb alsó sarkot (8-4). S a parádés sorozat folytatódott: a triplázó csapatkapitány, Keszthelyi zúdította a kanadai kapuba a labdát (9-4). Sem az időkérés, sem az újabb fórok nem javítottak az ellenfél hatékonyságán, így ötgólos vezetés birtokában következhetett a záró felvonás. Amelyben Vályi Vanda nem csupán negyedszer is elhozta a labdát a ráúszásnál, de a tizedik hazai találatot is ő jegyezte. A kanadaiak is meglőtték ötödik góljukat, majd a hatodikat, újabb emberelőnyből pedig a hetediket is, ám éledező reményeiket lelohasztotta a fórból eredményes Leimeter (11-7).

A magyar válogatott négyesében az olaszok mögött a második helyen zárt, a nyolc közé jutásért vasárnap 18.30 órától játszik az argentin válogatottal a Margitszigeten.

Bíró Attila a lefújást követően kiemelte: "Ahogyan az eredmény is mutatja, ma már sokkal jobb volt a játékunk, ugyanakkor végig küzdenünk és keményen védekeznünk kellett, hogy ilyen magabiztos legyen ez a siker."

Hozzátette, hogy a védekezésében sokat javultak az olaszok elleni meccshez képest, de a támadással is elégedettebb volt.

"Ma sokkal többet zónáztunk, mint az olaszok ellen, így jóval kevesebbszer kerültünk emberhátrányba, ezáltal természetesen gördülékenyebb lett a játékunk."

A szakember megjegyezte, természetesen Argentína ellen a nyolc közé jutásért nem lehet kérdéses a győzelem.

"Annyiban jó, hogy vasárnap is játszanunk kell, hogy újra találkozunk a fantasztikus közönségünkkel, és nem egy üres uszodában kell edzenünk. Persze azért örültem volna, ha nyerünk szerdán az olaszok ellen, de jó ez így" - fogalmazott.

Korábban:

Olaszország-Kolumbia 31-5 (5-2, 7-0, 6-2, 13-1)

A végeredmény: 1. Olaszország 5 pont, 2. MAGYARORSZÁG 4, 3. Kanada 3, 4. Kolumbia 0

B csoport (Debrecen):

Hollandia - Dél-afrikai Köztársaság 22-1 (5-1, 4-0, 7-0, 6-0)

Egyesült Államok-Argentína 23-3 (6-0, 5-0, 6-2, 6-1)

A végeredmény: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Hollandia 4, 3. Argentína 2, 4. Dél-afrikai Köztársaság 0

C csoport (Sopron):

Új-Zéland - Kazahsztán 15-11 (4-3, 2-5, 5-2, 4-1)

Ausztrália-Brazília 17-5 (5-1, 4-0, 5-1, 3-3)

A végeredmény: 1. Ausztrália 6 pont, 2. Új-Zéland 4, 3. Kazahsztán 2, 4. Brazília 0

D csoport (Szeged):

Görögország-Franciaország 15-4 (4-1, 4-1, 3-1, 4-1)

Spanyolország-Thaiföld 30-2 (5-0, 7-0, 11-2, 7-0)

A végeredmény: 1. Spanyolország 5 pont (58-20), 2. Görögország 5 (53-15), 3. Franciaország 2, 4. Thaiföld 0

A csoportgyőztesek a keddi negyeddöntőbe jutnak, a második és harmadik helyezettek a negyeddöntőbe kerülésért játszanak vasárnap, míg a negyedikek az alsóházban (13-16. hely) folytatják.

Borítókép: Keszthelyi Rita (b) és a kanadai Gurpreet Sohi a vizes világbajnokság női vízilabda tornáján, az A csoportban játszott Magyarország-Kanada mérkőzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 24-én (MTI/Koszticsák Szilárd)