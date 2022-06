Polgár Judit képességfejlesztő módszerét sajátítják el és használják szeptembertől Nagykanizsán és térségében tanító pedagógusok, akiket a sokszoros bajnok nagykanizsai sakkcsapat jóvoltából képeznek a jövő héten.

Nádasi Tamás, a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnöke a szombati sajtótájékoztatón felidézte, hogy a ma már 14-szeres bajnok egyesület „hozta vissza a magyar sakkozásba” Polgár Juditot, akivel éveken keresztül szerveztek sakkfesztiválokat. Ezeken nagyon sok gyerek volt érdeklődőként, ez alapján fogalmazódott meg a sakkolimpiai bajnoknő ötlete, hogy szükség lenne a fiatalok oktatására.

A Sakkpalota képességfejlesztő program leendő oktatóit a jövő héten képzik Nagykanizsán, 12 városi és térségbeli általános iskola 32 pedagógusa jelentkezett.

„Pillanatok alatt betelt a létszám” – jelezte Nádasi Tamás, aki hozzátette, hogy a tanárok nem sakkot fognak oktatni, hanem egy olyan képességfejlesztő módszert hasznosítanak a tanóráikon, amellyel például a logikai, szövegértési, koordinációs, tájékozódási képességeket tudják formálni.

Szakacsits Szabolcs, a sakkcsapat főszponzora és alelnöke arról beszélt, hogy 22 évig élt Finnországban, ahol létrehozta a világ legnagyobb technológiai cégeivel együttműködő vállalatát. Nemrég költözött haza Nagykanizsára, és szeretne valamit visszaadni szülővárosának, ezért is vállalta szívesen a sakkozók szponzorálását és a fiatalok tehetséggondozását.

Polgár Judit módszerét a pedagógusok ingyen sajátíthatják el, a költségeket a sakkozónő alapítványa, valamint a nagykanizsai sakk-klub fedezi. Az államilag is támogatott oktatási módszer azért is fontos, mert megtanítja a gyerekeket az együttműködésre, az intelligens vitára, a kommunikációra is. Elhangzott, hogy a négy és tíz év közötti gyerekek képességeit fejlesztő módszerre már most érdeklődés mutatkozik Nagykanizsán az óvodák részéről is, ezért a későbbiekben akár körükben is elterjeszthetik ezt a lehetőséget.

Szakacsits Szabolcs hozzátette: nem gyors eredményeket várnak, hiszen ennek a módszernek hosszabb távon mutatkozik majd meg a pozitív hatása.

Borítóképünkön Polgár Judit olimpiai bajnok, nemzetközi sakknagymester. Fotó: MTI/Soós Lajos