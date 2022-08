– Pályafutásom során ilyet még nem tapasztaltam, volt már olyan, hogy belengették egy-egy verseny előtt, hogy ha olyan lesz az idő, akkor akár a futam közben is félbeszakítják a versenyt, de ilyennel most találkoztam először. Én mondjuk már mentem volna tegnap is, ma is, mi versenyzők persze sokkal kevésbé látjuk objektívan a dolgokat. Ezt eldöntötték a fejünk fölött, de a szervezők azért is felelnek, hogy a legbiztonságosabb keretek között lehessen megtartani a versenyt.

A nyíltvízi úszás amúgy is az alkalmazkodásról szól,

ez így most még inkább igaz – nyilatkozta Ostiában, a csapat edzésén a sportág első magyar világbajnoka, aki 2019-ben Kvangdzsuban diadalmaskodott 5 kilométeren. Mint megjegyezte, élete legnehezebb versenye éppen a Koreai Köztársaságban volt, a 25 kilométeres viadalt óriási esőben rendezték, de mivel ott egy védett öbölben alakították ki a pályát, és nem is volt akkora szél, ez nem veszélyeztette a lebonyolítást – igaz, ő feladta azt a versenyt, mert rosszul lett.

A kétszeres Európa-bajnok Rasovszky, aki 2018-ban Glasgow-ban 5 és 25 kilométeren diadalmaskodott, az olimpiai számban, 10 kilométeren pedig ezüstérmes volt, alig két hónapja a Lupa-tavon rendezett világbajnokságon a csapattal második helyen végzett, egyéniben azonban a 10 kilométeres küzdelmeket feladta, mivel betegséggel küzdött.

– Jól vagyok, bár nem volt sétagalopp a felkészülés, három héttel ezelőtt ugyanis megint sikerült összeszedni egy kisebb betegséget, ami hasmenésessel és hányással járt, ezáltal három nap alatt négy kilót fogytam. Ennek ellenére múlt héten úgy érkeztem ide, hogy jó formában éreztem magam, éles vagyok, szóval jöhetnének már a versenyek – fogalmazott Rasovszky.

A veszprémiek 25 esztendős kiválósága elmondta, természetesen szomorúak, hogy a váltó nem ugorhat vízbe:

– Nyílván nagyon szerettünk volna versenyezni, de logikus dolog, hogy a csapatversenyt vették ki, hiszen sokan például csak azért utaztak ide ki, hogy az egyéni számokban induljanak. Velük szemben egyszerűen nem lett volna fair, ha valamelyik másik küzdelmet veszik ki a programból.

A legfrissebb forgatókönyv alapján szombaton az 5 és 25 kilométeres versenyeket, vasárnap pedig a 10 kilométeres küzdelmeket rendezik.