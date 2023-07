Távozása óta az orosz FK Krasznodar együttesében szerepelt, és 187 meccsen háromszor volt eredményes.

Mindeközben többször is meglátogatta volt csapatát, és azt is elmondta, hogy Budapestet tekinti az otthonának, annál is inkább, mert a felesége, három gyermeke édesanyja magyar – áll a bajnoki címvédő FTC beszámolójában.