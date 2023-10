A csütörtöki, soproni sorsolás előtt már tudni lehetett, hogy Székely Norbert szövetségi kapitány együttese melyik kalapból várja ellenfeleit. A kvalifikáció 16 csapatát a nemzetközi szövetség (FIBA) négy kalapba rangsorolta, és a júniusban Európa-bajnoki negyedik magyarok a negyedikbe kerültek Szenegál, Új-Zéland és Németország mellé.

A magyarokon kívül a kvalifikációban még 13 válogatott ismert: az Egyesült Államok (világbajnok), Belgium, Spanyolország, Franciaország, Szerbia és Németország (az Eb legjobbjai), Kína, Japán, Ausztrália és Új-Zéland (az Ázsia-bajnokság legjobbjai), Brazília (az Amerika-bajnokság legjobbja), valamint Nigéria és Szenegál (az Afrika-bajnokság legjobbjai). Hozzájuk csatlakozik még két együttes a novemberben esedékes amerikai előselejtezőről, amelyre november 9. és 12. között kerül sor a kolumbiai Medellinben.

A sorsolás alkalmával a FIBA több elvet vett figyelembe. A már kvótával rendelkező Franciaország és Egyesült Államok is részt vesz a selejtezőn, de nem kerülhetett ugyanabba a négyesbe. Emellett minden tornán legalább egy, legfeljebb két európai csapatnak ott kellett lennie a mezőnyben, Kínát és Japánt, továbbá Ausztráliát és Új-Zélandot, valamint a két afrikai válogatottat sem lehetett azonos tornára sorsolni - a FIBA ezzel kívánta biztosítani, hogy minden régió képviseltesse magát az olimpián. Ezenkívül minden tornán szerepelnie kellett egy csapatnak az amerikai kontinensről.

Az összes szempontot számításba véve azt már korábban tudni lehetett, hogy az első kalapból Ausztrália vagy Spanyolország, a másodikból Franciaország vagy az egyik amerikai válogatott, a harmadikból pedig Japán vagy a másik amerikai csapat lehetett a Székely-alakulat ellenfele.

A csütörtöki eseményen Báder Márton, a magyar szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket a nemrég felújított Múzeumnegyedben.

"Köszönet Sopronnak a gyönyörű helyszínért, ebben a városban a kosárlabda jóval több egy sportágnál. Tavaly a Sopron Basket első magyar csapatként megnyerte az Euroligát, Török Zoltán ügyvezető pedig az egyik legelhivatottabb ember a hazai kosárlabdában. (...) Mostanában a magyar kosárlabda nemigen mutatta meg magát olimpián, legutóbb a női válogatott szerepelt az 1980-as játékokon, és a jelen lévő Kiss Lenke vezetésével negyedik lett, ehhez most is csak gratulálni tudunk. Reméljük, hogy most egy új fejezet kezdődik, úgyhogy hajrá Magyarország!" - tette hozzá.

Ezután a Sopron Basket kiválósága, a szerbekkel olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok Jelena Brooks lépett a pódiumra, aki elmondta manapság sokkal fizikálisabb lett a kosárlabda, de mindig óriási megtiszteltetés felvenni a válogatott mezt.

Az Európa-bajnokságon Székely Norbert vezetésével bemutatott bravúr után most itt a sansz, hogy 1980 után újra olimpián szoríthassunk a női kosárválogatottnak. Hajrá, Lányok! Hajrá, Kapitány!

- írta közösségi oldalán Szijjártó Péter:

A sorsolásnál a 328-szoros válogatott Kiss Lenke is segédkezett, aki az olimpiai negyedik hely után, 1983-ban bronzérmes lett az Európa-bajnokságon.

A magyarok ellenfelei közül a spanyolok a tokiói játékokon hatodikok lettek, idén pedig ezüstérmet nyertek az Eb-n. A japánok házigazdaként másodikok lettek az olimpián, és a legutóbbi Ázsia-játékokon is.

A négy tornának Sopron, Antwerpen, a brazíliai Belem és egy kínai város ad otthont. A négyesekből három-három csapat utazhat majd Párizsba. Azokból a csoportokból, melyekben a franciák és az amerikaiak szerepelnek, mellettük a két legjobb csapat szerez kvótát.

A magyar női válogatott eddig egyszer, 1980-ban szerepelt olimpián, és negyedikként zárt Moszkvában.

Székely Norbert kapitány azzal kezdte, hogy fejlődött kombinatorikából az elmúlt napokban, és ötven százalék volt, hogy ez a forgatókönyv valósul meg.

"Tudtuk, hogy ha Spanyolországot kihúzzák az első kalapból, akkor biztosan ez lesz a csoportunk" - nyilatkozta az MTI-nek. "Az Amerikai 1 nagy valószínűséggel Kanada lesz vagy esetleg Puerto Rico. Igazából mindegy, hogy kivel játszunk, nekünk ezt a tornát élvezni kell, és lehetőségként megélni. Hinnünk kell egymásban az utolsó pillanatig, és meglátjuk, mi lesz. A spanyolokkal elődöntőt vívtunk az Eb-n, a felkészülés során pedig megvertük őket, ezzel együtt mindkét csapatban van még tartalék."

A szakvezető közölte, az összes mozgósítható emberre szükség lesz, és egy csodálatos tornára készül a csapat.

Báder Márton úgy vélekedett, hogy mindig reális célt kell kitűzni a válogatott elé.

"Én nem szeretek +alámondani+, az Eb előtt tudtuk, hogy jó csapatunk van, és a legjobb nyolcba kerülést jelöltük ki célként. Ezt túlteljesítették a lányok, akik egy nagyon jó szerkezetű, fiatal de már tapasztalt csapatot alkotnak. Most egy olimpiai selejtező jön, amit a lányok maguknak köszönhetnek olyan értelemben, hogy az Eb-n kiharcolták maguknak ezt a lehetőséget. Kaphattunk volna könnyebb csoportot, de most nem ezzel kell foglalkozni, és személy szerint nagyon várom a februári selejtezőt, hiszen pár éve még nem gondoltuk volna, hogy az olimpiai indulásért fogunk játszani. Egy meccset kell nyerni Sopronban, és ha sikerül, az rengeteget dobhat a sportágunk megítélésén" - tette hozzá az MKOSZ elnöke.

Az olimpiai selejtező csoportjai:

Sopron: MAGYARORSZÁG, Spanyolország, amerikai előselejtező 1, Japán

Antwerpen: Belgium, Egyesült Államok, Nigéria, Szenegál

Belem: Brazília, Ausztrália, Szerbia, Németország

Kínai helyszín: Kína, Franciaország, amerikai előselejtező 2., Új-Zéland