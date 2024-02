Továbbra is szoros a verseny a magyar bajnokságban a bajnoki címért, hiszen a Paks hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Kecskemét csapatát, ezzel Bognár György együttese a címvédő Ferencvárost visszaelőzve ismét a tabella élére állt. Az NB I 20. fordulójának legnagyobb híre azonban az Újpest győzelme volt, amivel a fővárosiak lezárták történetük egyik leghosszabb, kilenc bajnoki mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát. Mészöly Géza tehát győztes mérkőzésen tért vissza Újpestre.

Az Újpest csapatánál a múlt héten megtörtént a tulajdonosváltás: a belga Duchatelet családtól a MOL Vagyonkezelő Zrt. vásárolta meg a nehéz helyzetben lévő fővárosi klubot. A csapat háza táján edzőcsere is történt, Nebojsa Vignjevics utódja, Mészöly Géza lett, aki korábban már két alkalommal is ült a kispadon – írta meg az Origo. Az 56 éves szakember 2004 és 2006, illetve 2010 és 2011 között már irányította a csapatot, az első időszaka alatt két bajnoki ezüstérmet tudott elérni a klubnál, s most győzelemmel kezdte meg harmadik ciklusát a lila-fehérek kispadján, hiszen az Újpest 2-1-re nyert a DVTK ellen

Mészöly a szurkolókat is dicsérte

– Elképesztően büszke vagyok a játékosokra, hogy amit kértünk, azt hihetetlen, óriási lelkesedéssel csinálták, ráadásul helyenként szép dolgokat mutattak. A két gól az valami csodálatos volt, és a közönségünk is kellett ehhez a sikerhez – nyilatkozta Mészöly Géza a lefújás után. A 2024-es évet egy döntetlennel és két vereséggel kezdő Diósgyőr élén viszont továbbra is nyeretlen Simon Miklós, aki közvetlenül a tavaszi szezon rajtja előtt vette át Kuznyecov Szergej helyét.