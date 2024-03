A magyar férfi kézilabdázás két meghatározó klubja tavaly került össze először a Bajnokok Ligájában. Most, egy évvel később ismét összejött a rangadó, miután az idény korábbi szakaszában a szegediek hatodikként, a veszprémiek pedig harmadikként zártak a maguk csoportjában – írta meg a Magyar Nemzet.

Hibátlan Veszprém

Villámrajtot vett a Telekom Veszprém, és már öt perc után 4-0-ra vezettek a vendégek, majd 15 perc után már 10-4 volt az állás a veszprémiek javára. Bár a szünetre három gólra feljöttek a hazaiak, de a második félidőben a Veszprém újra növelte az előnyét és végül sima, 37-30-as győzelmet aratott – írta meg a Magyar Nemzet.

– Tisztában voltunk vele, hogy a Veszprém egy erős együttes. Ma a játék minden elemében fölénk nőttek, ezért gratulálok nekik. Ennyi hibával egy ilyen jó csapat ellen nem lehet játszani – jelentette ki a Szeged edzője, Kárpáti Krisztián.

– Voltak olyan pillanatok, amikor kellemetlenül éreztem magam, mert teljesen szétesett a játékunk. Megpróbálunk a következő meccsre felkészülni. Láttunk már olyat, hogy egy csapat nagyon jó napot fogott ki, de olyat is, hogy rosszat. Veszprémben megpróbálunk csodát tenni – mondta el a szegediek trénere. A Veszprém korábbi kézilabdázója, jelenlegi trénere, Momir Ilics érthetően boldog volt a lefújás után.

– Azt gondolom, hogy szinte hibátlan mérkőzést játszottunk. Tudtuk, hogy Szegeden mindig nehéz kézilabdázni, ezért is örülünk ennek a sikernek. Védekezésben jól reagáltunk a szegedi támadásokra, és Rodrigo Corrales is fantasztikusan teljesített ma, 16 védése volt – dicsérte csapatát Ilics, aki azoknak is lehetőséget tudott adni, akik eddig kevesebb játékpercet kaptak.

– Van még egy visszavágó Veszprémben, a saját szurkolóink előtt. A hazai mérkőzésre is fel kell készülnünk, hiszen a Szeged is biztosan készülni fog valamivel. Egy kicsivel a mainál is jobban kell kézilabdáznunk – mondta el a Veszprém edzője.

Jól felkészültek a veszprémiek

Egy évvel ezelőtt a Veszprém tizenhárom góllal nyert Szegeden a BL-nek ugyanebben a szakaszában, de Ligetvári Patrik szerint nem annak a meccsnek a felvételeiből készültek a mostani összecsapásra, hanem azt nézték vissza, amikor a bajnoki döntő első mérkőzésén kikaptak nagy riválisuk otthonában.

– Az elején sikerült előnyt kialakítanunk, de utána mintha megálltunk volna, jobban már nem tudtunk elhúzni. Bár a végén sikerült egy kicsivel nagyobb különbséget kiharcolnunk még pluszban – vélekedett a válogatott egyik alapembere. Ligetvári szerint a hétgólos különbség ellenére abszolút nem lehet kijelenteni, hogy eldőlt a párharc. Példaként azt említette, hogy az első félidőben ők is viszonylag gyorsan kidolgozták az előnyüket, ezért nagyon kell majd figyelniük egy hét múlva, nehogy a Szeged vissza tudjon jönni a párharcba.

– Sajnálom, hogy így kezdtük a meccset, mentálisan sokat kivett belőlünk, hogy folyamatosan kapaszkodtunk vissza, és próbáltunk visszajönni a mérkőzésbe. Küzdöttünk, hajtottunk, de amikor ott volt a lehetőség, hogy visszajöjjünk mínusz kettőre, vagy éppen egyre, akkor mindig belehibáztunk – vélekedett Bánhidi Bence, aki hat lövésből három gólt szerzett, s mint elmondta, kisebb bokasérülése miatt nem sokat edzett a mérkőzés előtt.

A visszavágót egy hét múlva 18.45-től rendezik, a továbbjutóra a dán Aalborg HB vár a legjobb nyolc között.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés

OTP Bank-Pick Szeged–Telekom Veszprém 30-37 (17-20)