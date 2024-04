A podcastban Németh azt is elárulta, hogy Hollandiában vette fel igazán a profi futball ritmusát, s talán szerencsésebb lett volna, ha Anglia előtt előbb ott fejlődött volna. Az amerikai bajnokságot, az MLS-t már akkor is nívós, nagyjából a hollanddal azonos színvonalú bajnokságnak tartotta, amikor ott szerepelt. Németh felidézte az Év Góljának is megválasztott találatát a Portland ellen, és beszélt az amerikai bajnokságban szereplő, ámde a válogatottnál mellőzött Sallói Dánielről. Az MTK játékosa a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is dicsérte, aki szerinte egy teljesen más színvonalat képvisel a magyar játékosok között.

Szoboszlai alapember lesz

Németh Krisztián kiemelte a Liverpool magyar játékosával kapcsolatban, hogy lépésről lépésre haladt a céljai elérése érdekében, és ennek az eredménye, hogy a legismertebb klubok egyikében játszhat. Az MTK támadója szerint Szoboszlai még jobb lehet az angol csapatban a közeljövőben.

Nem azért fizetnek egy játékosért hetvenmillió eurót, hogy aztán a kispadon ücsörögjön. Biztos voltam benne, hogy Szoboszlai Dominik alapember lesz a Liverpoolban

– mondta Szoboszlairól a pályafutása végén az MTK-hoz visszatalált csatár, aki a magyar válogatottból jól ismeri Szoboszlait. Németh hozzátette, hogy az olasz bajnokságba szeretett bele fiatalon, gyerekkora óta Juventus-szurkoló, és Alessandro Del Piero volt a nagy kedvence, de a Premier League mérkőzéseit is követi. A fővárosi klub csatárát már foglalkoztatja a visszavonulás gondolata, de a következő idényben még játszik az MTK-ban.