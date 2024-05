A hétfő esti RangAdó díjátadón összesen hét kategóriában hirdettek győztest. Az évad felfedezettjéről, legjobb edzőjéről és játékosáról a tizenkét élvonalbeli klub csapatkapitánya, vezetőedzője, valamint legidősebb és legfiatalabb játékosa szavazott. A legszebb gólról közönségszavazás döntött – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A Fradi válogatott támadója, Varga Barnabás idén is két kategóriában vitte el a prímet.

Varga Barna duplázott

A Ferencváros csatára gólt szerzett a 2023/2024-es bajnoki idényben. Ezzel nemcsak megvédte gólkirályi címét, hanem – tavalyhoz hasonlóan – a szezon játékosának is választották. Az NB I felfedezettje a Debrecen labdarúgója, Vajda Botond lett. A húszéves középpályás 21 bajnokin kapott lehetőséget, öt gólt szerzett, emellett egy gólpasszt is kiosztott. A hajdúsági labdarúgó az elismerését a válogatottsági rekordot tartó csapattársától, Dzsudzsák Balázstól kapta meg. A bajnokság legsportszerűbb csapatának járó elismerést az MTK Budapest kapta, a legjobb játékvezető pedig Bognár Tamás lett. A szurkolói szavazáson véleményt nyilvánítók szerint a legszebb gólt Jurek Gábor, a Diósgyőr játékosa szerezte márciusban a Paks ellen – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A gálán elismerték a legjobb vezetőedzőt is, akinek a díjat a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi adta át.

Bognár már nem a régi focit játssza a Pakssal

A legjobb vezetőedző a Paksi FC-t kupagyőzelemre és bajnoki ezüstéremre vezető Bognár György lett, aki több embernek is köszönetet mondott – írta meg az Origo.

Elsősorban a csapatomnak köszönném meg ezt a díjat, hiszen a játékosok harcolták ki a pályán az eredményeket, másodsorban azoknak a dolgozóknak, akik a klubnál vannak és akik lehetővé tették, hogy idén is első osztályban futballozhatunk. Utána jövök csak én, a legfontosabbak előttem vannak

– fogalmazott a díj átvételekor Bognár György, hozzátéve, erőn felül teljesítenek a klubnál, hiszen nincsenek szponzorok, gyakorlatilag önellátók. A paksiak vezetőedzője két éve után kapta meg ismét az Év edzője díjat, és mint mondta, az akkori Bognár György-féle futballhoz képest most célirányosabb játék jellemzi a csapatát.

– Az első pár forduló rádöbbentett arra, hogy az elmúlt évek futballja nem vezet eredményre. Profi futballban ez nagyon fontos, különben kirúgják az embert – árulta el a Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes edző, aki szerint a nyitott futballból vissza kellett venniük, és a csapatjátékra fókuszálniuk.

– Nem volt annyira látványos a játékunk, kevesebb gólt lőttünk, de kevesebbet is kaptunk – mondta el a magyar edző, akinek a díjat Marco Rossi adta át. A magyar válogatott kapitánya ejtett néhány szót a magyar bajnokságról is.

– Jó lenne, ha az Újpest meg tudná szorongatni a Ferencvárost, a Honvéd mihamarabb visszatérne az élvonalba, a Debrecen pedig, amely hosszú ideig meghatározó szereplője volt az NB I-nek, újra megerősödne – jelentette ki az Európa-bajnokságra készülő nemzeti tizenegy edzője.