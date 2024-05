A Nyíregyháza azzal a tudattal lépett pályára, hogy döntetlennel biztos feljutó, győzelemmel pedig az NB II bajnoki címét is megszerzi – Ajkán ugyanis vereséget szenvedett a csapat, így akkor még nem sikerült a feljutás bebiztosítása. A vendég Gyirmót azonban szintén meglepte a Szparit a másodosztály rangadóján – írta meg az Origo.

Két tizenegyes

Adamcsek Máté góljával a vendégek már a 3. percben vezetést szereztek. A 34. percben aztán emberelőnybe került a Nyíregyháza, miután a gyirmóti Kovács Milán előbb nem hagyta elvégezni a hazai bedobást, majd gúnyosan megtapsolta a játékvezetőt, ezekért pedig néhány másodpercen belül két sárga lapot kapott. A második félidőben aztán kihasználta az emberelőnyét a Spartacus, és előbb a 61. percben Kovácsréti Márk büntetőből egyenlített, majd 4 perccel később Kovácsréti újabb értékesített tizenegyese meg is fordította a meccset. A hosszabbítás perceiben aztán egy komikus gyirmóti öngól végleg eldöntötte a meccset. A Nyíregyháza így 3-1-re győzött, és a sikerével már biztosan feljutott az élvonalba, ráadásul bajnokként.

Kovácsréti Márk (j), a Nyíregyháza és Hajdú Ádám, a Gyirmót játékosa a labdarúgó Merkantil Bank Liga 31. fordulójában

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Ki voltak éhezve az NB I-re

A két gólt szerző Kovácsréti Márk elárulta, hogy pár meccs óta már készültek a feljutásra.

„Szerettük volna nyilván korábban eldönteni, már Ajkán, de talán így még édesebb az öröm, hogy a saját szurkolóinkkal tudunk ünnepelni. Maga a mérkőzés sajnos elég nyögvenyelősen kezdődött, kaptunk egy viszonylag korai gólt. Aztán a piros lap nyilván segített hosszabb távon, de a helyzeteink megvoltak előtte is” – mondta el a nyírségiek játékosa.

A Szpari edzője, Tímár Krisztián szerint az eredménykényszer érződött a játékosain. „Nem szerettem volna beleélni magamat. Ahogy mindig nyilatkoztam is, mérkőzésről mérkőzésre haladtunk. Tudtuk jól, ha nyerjük a meccseket, akkor a vége felé ez be fog következni, de láthattuk, hogy a játékosokon is volt egyfajta nyomás, eredménykényszer, ez ma a helyzetkihasználáson azért meglátszott” – mondta el a 44 éves edző, aki a szurkolóknak is köszönetet mondott. „Szeretném kiemelni, hogy Nyíregyháza városa mennyire szereti a labdarúgást és a csapat mögé állva remek hangulatot csináltak. Nagyon ki volt már éhezve a város az első osztályú focira. A tavaszi szezonban óriási sérüléshullám sújtott minket, 13-14 játékossal hoztuk le az utolsó időszakot, de szinte végig kiegyensúlyozott játékkal, azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnokságot” – mondta el a Nyíregyháza edzője.

Tímár Krisztián, a Nyíregyháza vezetőedzője

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A Nyíregyháza Spartacus az NB II utolsó három fordulójában a BVSC, a Csákvár és a Kozármisleny ellen lép pályára, már biztos bajnokként, sem a Vasas, sem a Győr nem érheti már utol a Szparit. Utóbbi két csapat közül kerülhet ki a második feljutó.

Merkantil Bank Liga NB II, 31. forduló: Nyíregyháza Spartacus FC – Gyirmót FC Győr 3-1 (0-1)