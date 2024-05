Országos döntő 51 perce

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Buda Bence / Ricse / II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Buda József Bencének hívnak, hatodik éve dolgozom testnevelőként a ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Mindig is közel állt hozzám a sport. Célom, hogy minél több gyermekkel, nemtől, korosztálytól, családi helyzettől függetlenül meg tudjam szerettetni a mozgást és a sportolást így az életük végéig elkísérje őket, ezzel egy jobb és egészségesebb életet élhessenek. Kisiskola kategória: Boczki Attila / Sajószentpéter / Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája 11. éve dolgozom testnevelő tanárként és labdarúgó edzőként. Hiszem, hogy az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás alapvető fontosságú mindannyiunk számára. A sport és a testmozgás nemcsak testünket, hanem lelkünket is erősíti, és örömmel tölt el, hogy hozzájárulhatok diákjaim egészséges fejlődéséhez és önbizalmának növeléséhez. Az elmúlt évek során számos tanítványomat inspiráltam arra, hogy felfedezzék saját képességeiket és a sport iránti szeretetüket. Büszke vagyok rá, hogy részt vehetek a gyerekek fejlődésében és az egészséges életmód népszerűsítésében az iskolámban. Úgy érzem, hogy minden korosztály számára példaként szolgálhatok az aktív életmód és a pozitív életszemlélet terén. Nagyiskola kategória: Punyi Gyula / Sárospatak / Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Punyi Gyula vagyok. 2005-ben végeztem a Testnevelési Egyetemen testnevelő tanárként. Már utolsó éven egyéni tanrendem volt, így 20 éve tanítom a kedvenc tantárgyamat. Munkahelyem a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona kezdetektől mind a mai napig, amely különösen fontos számomra, mivel ez a hely az Alma Mater, ahol a középiskolás éveimet is töltöttem. Munkámra hobbiként tekintek, amelyet nagy szeretettel és odaadással végzek. A testnevelői diploma megszerzése után sportmenedzseri diplomát is szereztem és kedvenc sportágamban, a labdarúgásban is rendelkezek edzői papírokkal, amelyet az utánpótlás nevelésben, diáksportban hasznosítok. Emellett labdarúgó játékvezető asszisztensként tevékenykedek a Nemzeti Bajnokság másodosztályában hétről hétre. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

