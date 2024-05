A telefont is kikapcsolta

Galló Vilmos a Románia elleni meccs utáni nyilatkozatával kapcsolatban elmondta, az egész csapatot frusztrálta egy picit, hogy meg lettek kavarva a sorok, szerinte "emiatt is történt, ami történt".

– Én úgy érzékeltem, nem csak bennem, hanem a csapat nagy részében is volt egy frusztráció, ami talán belőlem jött ki a legjobban. Úgy éreztem, hogy sokáig mindig le próbálnak nyomni, és amikor kivettek az emberelőnyből, az éreztem, az volt az utolsó csepp. Természetesen mindent megmutattam, próbáltam úgy játszani, ahogyan csak tudok a románok ellen is – mondta Galló, aki szerint nem volt szerencsés pont a meccs után egy ilyen interjút adni.

– Talán ennek nem ott lett volna a helye, vagy nem is volt ott a helye, és ezért bocsánatot is kértem nyilvánosan. Ezt a négy fal között kellett volna megoldani, tegnap meg is beszéltük a csapattal, az edzői stábbal és a játékosokkal – mondta el a magyar jégkorongozó, aki kapott néhány száz üzenetet és egy idő után ki kellett kapcsolnia a telefonját.

– A magyaroknak van egy ilyen nagyon jó tulajdonsága szerintem, hogy ha bármilyen krízishelyzet van, akkor nagyon összetart a nemzet, a csoport. Tegnap is ugyanezt éreztem, hogy az egész csapat összetartott, és együtt vívtuk meg ezeket a dolgokat. Senki sem hibáztatott, ők is értették, velem voltak végig. A család is mindig ott van, lehet rájuk számítani – nyilatkozta Galló Vilmos, aki immár csak az utolsó két mérkőzésre koncentrál a vébén.

– Annyit tudok mondani, hogy a száz százalék helyett kétszáz százalékon fogok menni, és mindent megteszek, hogy nyerjen a csapat – árulta el a magyar hokis. Úgy tűnt, ezzel lezárult az ügy, de csütörtök este Bolzanóban jött az újabb fordulat.