Országos döntő 1 órája

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

MW MW

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Cseuz Alexandra / Tiszaföldvár / Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium Cseuz Alexandra vagyok, ebben az évben – sajnos utoljára :) – még valóban a 30 éven aluli testnevelők táborát gyarapítom. Már az egyetemi tanulmányaim utolsó évétől a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumban tanítok, a testnevelés mellett angol nyelvet és az idei tanévtől önkéntes területvédelmi tartalékos katonaként honvédelmi alapismereteket is. A Diákolimpiákon való versenyeztetés a kezdetektől fogva szívügyem, a tehetséges gyerekekkel évről évre életre szóló élményekkel gazdagodunk. Szeretettel és büszkeséggel gondolok vissza például a tavalyi labdarúgás Diákolimpiára, amelyen a lányokkal egészen a 3 napos országos döntőig meneteltünk, és az ország 10. legjobb középiskolai lány csapatával térhettem haza. Kisiskola kategória: Tarkó Tímea / Tiszaföldvár / Homoki Általános Iskola Tiszaföldváron a Homoki Általános Iskolában tanítok 2007 óta, alsós és felsős diákoknak tartok testnevelés órákat és az alsó tagozaton a „Kézilabda az iskolában” program keretében edzéseket. Próbálok a testnevelés órákon minél több játékosságot becsempészni, hogy a gyerekek számára élvezetessé váljon a mozgás. Nagyon szeretek programokat szervezni az iskolánkban, legyen az sportrendezvény, valamely világnaphoz kapcsolódó vetélkedő vagy tábor. Hiszem, hogy kitartással és türelemmel képesek vagyunk hatni gyermekeinkre, és nekik igaz emberi értékeket átadni. Nagyiskola kategória: Dezséri Szabolcs / Szolnok / Szegő Gábor Általános Iskola Dezséri Szabolcs vagyok, testnevelő tanár. Családom több generáció óta kötődik a sporthoz, így már a középiskolában döntöttem, hogy a sport, a testkultúra, a tanítás, az oktató-nevelő munka és a gyermekek szeretete miatt a testnevelő tanári pályát választom. Tanulmányaim befejezése után középiskolai tanárként kezdtem dolgozni, emellett egy évtizeden keresztül személyi edzőként is tevékenykedtem. A nyári szünidők idején, 19. éve szervezek és tartok vitorlás sporttáborokat. A jelenlegi iskolámban ötödik éve nevelem a kisiskolásokat és a felső tagozatosokat egyaránt. Szerencsésnek- és hatékonynak tartom azt, hogy a tanulókat 1. osztályos koruktól vezethetem be a mozgás és a sportolás világába. A korábbi középiskolásokkal, illetve felnőtt korosztállyal való munkámat követően itt találtam meg azt, ahol hitvallásomat a legeredményesebben képviselhetem és átadhatom. Tanári pályámon, játékvezetői munkámban, valamint egyéb tevékenységeimmel, és a sport által történő neveléssel szolgálom, hogy tanítványaim személyisége és értékrendje helyes irányba fejlődjön, életük során a mozgás, a sport életmódjuk és kultúrájuk szerves részévé váljon, így járulva hozzá ahhoz, hogy a következő generációk egészségben nőjenek fel.

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. A szavazás állásáról exkluzív információkat hallhat óránként az Origo Sport Live-on, az Origo Sport online rádióján. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!