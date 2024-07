Ahol most 900 főt tudunk fogadni, ott majd 4500-at fogunk tudni. Lesz egy olyan fejlesztés is, amely mindenki számára előnyös, mindenki méltóbb körülmények között tud majd eljutni a Forma–1-re és itt is jobb körülmények között élvezheti a versenyt. Azoknál pedig, akik nagyon gazdagok és nagyon sokat tudnak fizetni, cél, hogy minél többen jöhessenek és az minél nagyobb bevételt jelentsen