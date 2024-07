A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult Bukarestbe, hogy a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének mérkőzésén az azerbajdzsáni magyar nagykövetség két munkatársa is a helyszínen várja majd a hazai szurkolókat.

"Segítik az eligazodást a mérkőzést megelőzően, illetve a mérkőzés során és a mérkőzés után is állnak a kollégák a rendelkezésükre" - húzta alá.

Kitért arra is, hogy jegyértékesítés kizárólag a helyszínen lesz a vendégcsapat szurkolói számára. A vendégszektor kapacitása pedig 192 fő.

Szijjártó Péter friss tájékoztatása szerint a diplomatákat a +994 50 645 35 20-as ügyeleti telefonszámon lehet elérni, ha a drukkereknek bármilyen ügyes-bajos dolguk van, vagy segítségre szorulnak.

"Jó utat és jó szurkolást kívánok! Reméljük, a Fehérvár is sikerrel száll be az európai kupaküzdelmekbe, mi pedig most indulunk Bukarestbe" - mondta.