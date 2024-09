Munkás hetek következnek

A Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában két forduló után egy ponttal áll a nemzeti tizenegy, amely legközelebb, októberben az Európa-bajnoki elődöntős holland válogatottat látja vendégül.

– Mind a németek, mind a hollandok erősebbek nálunk, magasabb szintet képviselnek, ám mivel az utóbbi években hasonló erősségű csapatok ellen is tudtunk bravúrt bemutatni, most is mindenki ezt várja el tőlünk – magyarázta a 33 éves kapus.

– Bosznia elleni mérkőzésre lehet építeni, itt mindenki számára tiszta és világos lett, hogy mi az a játék, ami nekünk a legjobban fekszik – nyilatkozta Dibusz, akire fontos meccsek várnak a Ferencváros színeiben is, ugyanis a magyar bajnokcsapat az előttünk álló hetekben a bajnokik mellett az Anderlecht és a Tottenham elleni kupameccsekkel megkezdi szereplését az Európa-liga főtábláján.

– Munkás hetek, hónapok elé nézünk, jó néhány mérkőzés lesz, komoly találkozók várnak ránk. Újra meg tudjuk magunkat mérettetni nemzetközi szinten is a Fradival, illetve a bajnokságban is olyan mérkőzéseink lesznek, mint az MTK, a Puskás Akadémia vagy a Paks elleni. Bízom benne, hogy a csapat jobb teljesítményt tud nyújtani, mint az utóbbi időszakban – mondta el Dibusz Dénes. Októberben előbb, 11-én Hollandiát fogadjuk, majd 14-én következik a boszniai vendégjáték. A hollandok ellen örömteli lenne a bravúr, Zenicában viszont egyenesen tilos kikapni, sőt lehetőleg nyerni kell. A bosnyákok akkor nyilván nem futballoznak majd olyan zártan, mint most, így talán könnyebb lesz helyzetbe kerülni.

A mérkőzés összefoglalóját ide kattintva tudják megtekinteni.

Nemzetek Ligája, A osztály, 3. csoport, 2. forduló

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0-0

Hollandia–Németország 2-2