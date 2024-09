A darts rendre a téli szünetben kapja a legnagyobb figyelmet, a profi dartsosok szervezete, a PDC éppen ekkor szokta rendezni a világbajnokságot. Lassan azonban már az is hagyománynak nevezhető, hogy szeptemberben a darts világelitje Magyarországon lép tábla elé: péntektől vasárnapig már a IV. Hungarian Darts Trophy zajlik a budapesti MVM Dome-ban – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Nézőcsúcs várható

Takács Péter főszervező a sajtótájékoztatón elmondta,

tavaly összesen 19 ezer néző tekintette meg a viadalt, idén viszont több mint 21 ezer szurkolót várnak a sportág elsőszámú világszervezete, a PDC égisze alatt futó European Tour budapesti állomására

– derült ki a Mandiner oldaláról. Olyan sztárokat láthatunk majd, mint a világbajnok Luke Humphries, a holland állócsillag, Michael van Gerwen, valamint a szintén korábbi vb-győztes Michael Smith, Gerwyn Price, Peter Wright, Rob Cross és Raymond van Barneveld is, a csodagyerek Luke Littler viszont lemondta a szereplést. Pénteken a tizenhat kiemelt játékos még nem lép tábla elé, ők csak a szombati második fordulóban játszanak. Így is szerepelnek azonban világsztárok már pénteken, a kiemelés ugyanis az idei ranglistaversenyek alapján állt össze.

Kelleni fog a szurkolók támogatása

Így összejöhetett már egy olyan rangadó is az első fordulóban, mint a 2023-as világbajnok Michael Smith és a 2021-es Premier League-győztes Jonny Clayton összecsapása. Az első fordulóban a legjobb magyar dartsjátékosok is megméretik magukat, a hazai selejtezők alapján Végső János, Jehirszki György, Csóka András és Bezjian Albertó Márió játszhat a versenyen, utóbbi kettő ráadásul egymás ellen, azaz biztos, hogy a szombati második fordulóban a kilencedik kiemelt Ryan Searle ellen magyar dartsos játszik – írta meg a Magyar Nemzet. Egy évvel ezelőtt Major Nándor sportágtörténeti sikert aratott azzal, hogy bejutott a második körbe egy PDC által szervezett European Tour főtábláján. Csóka András úgy vélekedett, hogy nagyon más élmény lesz a hétvégi viadal, mint a szokásos versenyeik.

Mentálisan alaposan fel kell készülnünk, és ki kell zárnunk a körülményeket. Bízunk a szurkolók támogatásában

– jelentette ki Csóka. A tavaly világbajnoki elődöntős Dimitri Van den Bergh elárulta, hogy jó magyarokat látni a mezőnyben, korosztályos szinten több magyar riválist is megismert, és máig emlékszik rájuk. A harmincéves belga kiválóság elmesélte, hogy gyerekkora óta dartsozik, és ahogy az alkarján látható tetoválás is jelzi, mindig követte az álmait. Tavaly David Chisnall nyerte meg a versenyt, szoros és színvonalas csatában nyerte a finálét Luke Humphries ellen, s most is Chisnall az első kiemelt, aki júniusban Leverkusenben, illetve két hete Antwerpenben is European Tour-verseny végső győztese lett.